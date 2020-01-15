Otomobil devi Türkiye'deki üretimini durduruyor

Türkiye otomobil dünyasını ilgilendiren bir son dakika gelişmesi yaşandı. Dünyaca ünlü otomobil markası Hyundai, Türkiye'deki fabrikasında üretimi 1 aylığına durduracak. Güney Kore merkezli gazeteler Hyundai'nin İzmit tesisinde ocak ve nisan aylarında şalter indirecek.



TOPLAM 1 AY ÜRETİM YOK



Hyundai Assan, ilk olarak 20 Ocak-6 Şubat arasında 16 gün, 30 Mart-13 Nisan tarihleri arasında da 14 gün üretimi durduracak.



Durdurma işleminin Hyundai Assan ile sınırlı kalmayacağı, tedarik zincirindeki şirketleri de etkileyeceği konuşuluyor. Üretim durdurma kararının iç piyasanın yanı sıra küresel duraklamadan dolayı alındığı konuşuluyor.



Kore basını Hyundai Türkiye’nin Ankara’dan kısa çalışma ödeneği talep ettiğini, bu kapsamda fabrika çalışanları önümüzdeki aylarda iki bölüm halinde yani 15 gün çalışıp 15 gün çalışmayacak. İşçilerin çalışmadıkları günlerdeki ücretlerin yüzde 80’ini devlet ödeyecek.





