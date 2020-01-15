USD (Alış - Satış) : 5,86 - 5,87 EURO (Alış - Satış) : 6,52 - 6,53

Otomobil devi Türkiye'deki üretimini durduruyor

Dünya devi otomobil üreticisi Hyundai, Türkiye'deki fabrikasında üretimi 1 aylığına durdurma kararı aldı. Üretim durdurma kararının iç piyasanın yanı sıra küresel duraklamadan dolayı alındığı konuşuluyor.

Ekonomi / 15 Ocak 2020 Çarşamba 14:09
Otomobil devi Türkiye'deki üretimini durduruyor

Türkiye otomobil dünyasını ilgilendiren bir son dakika gelişmesi yaşandı. Dünyaca ünlü otomobil markası Hyundai, Türkiye'deki fabrikasında üretimi 1 aylığına durduracak. Güney Kore merkezli gazeteler Hyundai'nin İzmit tesisinde ocak ve nisan aylarında şalter indirecek.

TOPLAM 1 AY ÜRETİM YOK

Hyundai Assan, ilk olarak 20 Ocak-6 Şubat arasında 16 gün, 30 Mart-13 Nisan tarihleri arasında da 14 gün üretimi durduracak.

Durdurma işleminin Hyundai Assan ile sınırlı kalmayacağı, tedarik zincirindeki şirketleri de etkileyeceği konuşuluyor. Üretim durdurma kararının iç piyasanın yanı sıra küresel duraklamadan dolayı alındığı konuşuluyor.

Kore basını Hyundai Türkiye’nin Ankara’dan kısa çalışma ödeneği talep ettiğini, bu kapsamda fabrika çalışanları önümüzdeki aylarda iki bölüm halinde yani 15 gün çalışıp 15 gün çalışmayacak. İşçilerin çalışmadıkları günlerdeki ücretlerin yüzde 80’ini devlet ödeyecek.


FabrikaHyundaiGüney KoreTürkiye

loading...

YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

MACRON’A KİM GAZ VERİYOR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“EY AVRUPA ARADIĞINIZ ADAM BENİM!”

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı