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Mezarlıkta yönleri farklı mezarlar şaşırtıyor

Samsun'un Çarşamba ilçesinin Çay Mahallesi’ndeki Göğceli Mezarlığı’nda, bazı mezarların yönünün birbirinden farklı oluşu, görenleri şaşırtıyor. Din görevlileri, kıbleye bakan mezarlarda, yüzde 45 oranındaki sapmanın sakıncalı olmadığını belirtti.

İlginç / 15 Ocak 2020 Çarşamba 09:32
Mezarlıkta yönleri farklı mezarlar şaşırtıyor

İlçeye bağlı Çay Mahallesi'nde bulunan yaklaşık 350 yıllık tarihe sahip Göğceli Mezarlığı'ndaki birçok mezar, farklı yönlere bakıyor. Düz arazideki kabristanlıkta bazı mezarların yönü kıbleye bakarken, bazılarının yönünde ise diğerlerine göre sapma olduğu görülüyor.

Mezarların yönlerinin bazılarının birbirine göre farlı olduğunu görenler, Türk filmlerinin unutulmaz klasikleri arasında yer alan ve başrollerini Şener Şen ile Kemal Sunal'ın paylaştığı 'Davaro' filmindeki 'kıble- hortum' sahnesini hatırladığını söylüyor.

Yöredeki din görevlileri ise mezarlardaki yüzde 45 oranındaki bir sapmanın dinen sakıncalı olmadığını belirtiyor.



'SAKINCASI YOK'

Vatandaşları tedirgin eden mezarlıklarla ilgili konuşan Göğceli Cami İmamı Ahmet Özköse, 'Yeni açılan yollara göre, mezarların yönleri değişik olabiliyor.

Kıblede yüzde 40-45 civarında bir sapma olabilir, bunun da dinen herhangi bir sakıncası yoktur. Genel anlamda mezarların hepsi kıbleye bakar' dedi.



'HOCALARIMIZA SORDUK İÇİMİZ RAHAT'

Bir ara vatandaşların, 'kıble yanlış mı acaba?' diyerek tedirgin olduğunu anlatan Çay Mahallesi Muhtarı Kadir Yanak da, 'Bu konuyla ilgili hocalarımızdan ve müftülerimizden gereken bilgiyi aldık. Din adamlarımız, yüzde 45 oranında bir sapmanın olabileceğini ifade ettiler. O nedenle içimiz rahat' diye konuştu.

'TERS GÖRÜNÜYOR AMA DOĞRU'

Tanıdıklarının bu mezarlıkta yattığını ifade eden yöre sakini Mehmet Öz ise, 'Kıblede bir yanlışlık olsa hocalarımız zaten gereken uyarıyı yapar. Belli oranda sapma olabilir. Aslında görüntü olarak ters görünüyor ama aslında doğru. Dedelerimiz, ninelerimiz burada yatıyor. Hepimizin içi rahat' dedi.

Cami İmamıŞener ŞenKemal SunalMehmet Öz

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