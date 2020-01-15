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Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin MHP listesinden düşürüldü

"Filenin Sultanları" ile ilgili paylaşımı tepki çeken Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin'in MHP belediye başkanları listesinden çıkarıldığı bildirildi.

Siyaset / 15 Ocak 2020 Çarşamba 11:09
Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin MHP listesinden düşürüldü

MHP'li Düzce Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, 'Filenin Sultanları' ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle MHP belediye başkanları listesinden çıkarıldı.

Açıklama MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz'dan geldi. Durmaz konuyla ilgili Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

'Milletçe haklı gururumuz olan Filenin Sultanları halkında, yapmış olduğu çirkin paylaşımı nedeniyle; Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli beyin talimatlarıyla , Kaynaşlı Bld Başkanı Birol Şahin, belediye başkanları listemizden düşürülmüştür..Kamuoyuna saygıyla duyurulur...'

Sosyal MedyaGenel Başkan YardımcısıBelediye BaşkanıFilenin SultanlarıDevlet Bahçeli

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