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İran'ı zora sokacak yeni görüntüler!

İran medyası tarafından basına sızdırılan görüntülerde Tahran’da düşürülen Ukrayna Havayolları’na ait yolcu uçağına 2 adet roketin ateşlendiği iddia edildi.

Dünya / 14 Ocak 2020 Salı 23:10
İran'ı zora sokacak yeni görüntüler!
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İran Devrim Muhafızları Ordusunun Ukrayna Havayolları’na ait yolcu uçağını 1 füzeyle vurarak düşürdüğü açıklanmıştı. İranlı bir gazeteci tarafından sosyal medyada yayınlanan görüntülerde ise Ukrayna Havayolları’na ait Boeing 737 tipi yolcu uçağına arka arkaya 2 roketin ateşlendiği iddia edildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusunun, Tahran’dan Kiev’e gitmek üzere havalanan Ukrayna Havayolları’na ait yolcu uçağını füzeyle vurarak düşürmesi sonucu 176 kişi hayatını kaybetmişti. Kaynak : İHA

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BoeingUkraynaİranDevrim

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