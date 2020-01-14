İran'ı zora sokacak yeni görüntüler!

İran Devrim Muhafızları Ordusunun Ukrayna Havayolları’na ait yolcu uçağını 1 füzeyle vurarak düşürdüğü açıklanmıştı. İranlı bir gazeteci tarafından sosyal medyada yayınlanan görüntülerde ise Ukrayna Havayolları’na ait Boeing 737 tipi yolcu uçağına arka arkaya 2 roketin ateşlendiği iddia edildi.



İran Devrim Muhafızları Ordusunun, Tahran’dan Kiev’e gitmek üzere havalanan Ukrayna Havayolları’na ait yolcu uçağını füzeyle vurarak düşürmesi sonucu 176 kişi hayatını kaybetmişti. Kaynak : İHA

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