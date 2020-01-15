Hafter ateşkesi bozdu!

Libya'da darbeci General Halife Hafter ile Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz es-Serrac'ın katılımıyla Moskova'da yapılan görüşmeler sonrası Hafter ateşkese imza atmak için süre istemişti. Bu hamlenin ardından Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı kaynaklar, Hafter milislerinin saldırılara devam etmek için Trablus'un güneyinde toplandığını belirtmişti. Tüm bu gelişmelerin ardından Libya'da Halife Hafter müttefiki Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih, 'ateşkesin sona erdiğini, savaşın devam edeceğini' duyurdu.



'ATEŞKESİ PUTİN'E SAYGIDAN DOLAYI KABUL ETTİK'



Libya merkezli yerel bir televizyona konuşan Salih, Türkiye ve Rusya'nın 12 Ocak'ta yerel saatle 00.00'da hayata geçmek üzere yaptığı ateşkes çağrısına 'Rusya Devlet Başkası Vladimir Putin'e saygılarından' dolayı olumlu yanıt verdiklerini söyledi. Salih, açıklamasında 'ateşkesin kendileri için sona erdiğini savaşın devam edeceğini' kaydetti.







'TÜRKİYE'NİN MÜDAHALESİ SONUÇ ALMAMIZI GECİKTİRDİ'



Trablus'taki çatışmalarda başarı elde edememelerine dair ise Salih, 'Türkiye'nin müdahalesi Trablus'un geri alınması savaşında sonuç elde etmemizi geciktirdi.' ifadelerini kullandı.



Bölgedeki AA muhabiri, başkent Trablus'ta henüz sıcak çatışmaların başladığına dair bir iz görülmediğini paylaştı.