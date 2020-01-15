Erdoğan'dan CHP'li Belediyelere tepkİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan,'Kardeş Belediyeler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu.



Erdoğan, 'Bırakın araç gereç gibi kaynakları atıl halde bekletmeyi, Türkiye'nin heba edecek tek bir çivisi, boşa geçirecek tek bir anı dahi yoktur.' dedi.



5 belediye başkanının AK Parti'ye katılımıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bu sayının önümüzdeki haftalarda daha da artacağına inancım tamdır.' dedi.



Erdoğan, 'AK Parti belediyeleri artık sadece kaliteli hizmetin değil, aynı zamanda dayanışmanın, paylaşmanın da öncüsü olacaklardır.' ifadelerini kullandı.



'Gerçek yüzleri ifşa olmaya başladı'



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Halkımızla aramıza asla bürokratik duvarlar örmemeliyiz. İnsanımıza tepeden bakmak AK Partiliye yakışmaz. Geçmişe değil geleceğe odaklanacağız. Hizmere takip olan kişi aslında zorluklara sıkıntılara talip olduğunu bilmelidir. CHP gibi seçim döneminde vatandaşı vaat yağmuruna tutup seçim sonrası unutulanlardan olmadık. Bir işi yapmayı gönülden isteyen mutlaka bir yolunu bulur. Son Mahalli İdareler Seçimlerinin üzerinden daha bir sene bile geçmeden şovmenlerin maskesi düşmeye, gerçek yüzleri ifşa olmaya başladı.' diye konuştu.

