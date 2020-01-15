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Çeyrek altın ve altın fiyatları 15.01.2020

Gram altın 294 lira, çeyrek altın 482 lira, cumhuriyet altını ise 1.969 liradan işlem görüyor.

Ekonomi / 15 Ocak 2020 Çarşamba 12:10
Çeyrek altın ve altın fiyatları 15.01.2020

Yeni haftaya 293 lira seviyelerinde başlayan altının gram fiyatı bu sabah 294,44 TL' den güne başladı.

Altının gram fiyatı, yüzde 0,5 yükselişle 294 lira seviyesinde işlem görüyor.

Gram altın, dün, altının ons fiyatındaki düşüşe rağmen dolar kurundaki sınırlı yükselişe paralel değer kazanarak, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 292,5 liradan tamamladı.

Yeni güne de yükselişle başlayan altının gram fiyatı, önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 294 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 482 lira, Cumhuriyet altını da 1.969 liradan satılıyor.

ABD ile Çin arasında imzalanması beklenen ticaret anlaşmasına ilişkin iyimserlik, Çin'e uygulanan gümrük tarifelerinin ikinci faz anlaşmaya kadar düşürülmeyeceği ve ABD seçimleri nedeniyle sürecin uzayabileceği tahminleri ile törpülendi.

Analistler, ABD ile Çin arasındaki bu gelişmenin risk iştahını görece azalttığını ve altın fiyatlarını yukarı yönlü desteklediğini kaydetti.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 1.552 dolardan işlem görüyor.

Bugün Almanya'da 2019 yılının 4. çeyrek Gayri Safi Yurt içi Hasıla,Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve dış ticaret dengesi, İngiltere'de Tüketici Fiyat Endeksi ile ABD'de Üretici Fiyat Endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.540 doların destek, 1.570 doların direnç konumuna geldiğini, gram altında ise 290-298 lira bandının izlenmesi gerektiğini kaydetti.

Çeyrek AltınCumhuriyetİngiltereSanayi ÜretimiDış Ticaret

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