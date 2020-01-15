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Çekiciden düşürülen kadınla ilgili valilikten açıklama!

Acıbadem’de bir çekici, aracın içinde oturan 85 yaşındaki kadını fark etmeyip aracı kaldırınca yaşlı kadın araçtan yere düşüp yaralanmıştı. İstanbul Valiliği olayla ilgili açıklama yaparak, çekici operatörü ve trafik polisi hakkında soruşturma açıldığını belirtti.

3. Sayfa / 15 Ocak 2020 Çarşamba 15:47
Çekiciden düşürülen kadınla ilgili valilikten açıklama!
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İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada, “13.01.2020 Salı günü saat 13:25 sıralarında Acıbadem Caddesi, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Otobüs durağı yakınında yol üzerine park etmiş olan 34 XXX 798 plakalı aracın, çekici ile alınması esnasında meydan gelen ve hepimizi derinden üzen kaza ile ilgili, Çekici Operatörü ve Trafik Polisi hakkında soruşturma açılmış ve müfettiş talep edilmiştir. Araç çekme işlemi esnasındaki kaza tüm yönleri ile soruşturulacaktır. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya bu süreci bizzat takip etmektedir. Bu üzücü kaza nedeniyle yaralanan ve hastanede tedavi gören Leyla ÇETİNKOL hanımefendiye ve tüm yakınlarına üzüntülerimizi ve geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” ifadelerine yer verildi.

Kaynak : İHA

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İstanbul ValisiGeçmiş OlsunMüfettişMarmara ÜniversitesiTrafik Polisi

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