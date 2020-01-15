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Bursa'da 18 yıldır bu tuşlu cep telefonunu kullanıyor

Bursa’nın İnegöl İlçesinde ikamet eden bir mobilyacı 18 yıldır aynı cep telefonunu kullanıyor. Ziya Keleş, gençlere de gereksiz masraf yapmaktan kaçının çağrısı yaptı.

Teknoloji / 15 Ocak 2020 Çarşamba 10:00
Bursa'da 18 yıldır bu tuşlu cep telefonunu kullanıyor

Günümüzde teknoloji geliştikce farklı markalardan değişik telefonlar piyasaya çıkıyor. Kimi vatandaşlar ise eski tuşlu telefonlardan vazgeçmiyor. Bu kişilerden birisi de İnegöl ilçesinde ikamet eden mobilya ustası Ziya Keleş.

2002 yılından bu yana elinden tuşlu telefonu bırakmayan Keleş hayatından memnun.

Konuyla ilgili açıklama yapan Ziya Keleş şunları söyledi: 'Teknolojinin ilerlediği bir dönemde 18 yıldır yani 2002 yılından beri bu elimde gördüğünüz telefonu kullanıyorum. Bu telefondan başka hiç bir telefona bir kuruş para vermedim. Gençlerimiz teknolojiye ayak uydursunlar fakat fuzuli harcamalardan kaçınsınlar. Telefon gibi bir teknolojiye yetişmek zaten mümkün değil. Bir yerde artık bir şeylerle yetinmek lazım. Bu telefonlara çok aşırı derece para ödüyoruz. Teknolojinin sonu yok. Tüm genç kardeşime bunu söylüyorum. Bakın 18 yıldır bu telefonu kullanıyorum. Milletin telefonlara verdiği paralar benim cebimde kalıyor' diye konuştu.

Kaynak : İHA

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