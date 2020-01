Bakan Akar'dan Libya açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ankara'da medya temsilcileri ile bir araya geldi.



Libya'da Türk askerinin görevine ilişkin konuşan Akar şunları kaydetti:



“Değişen sayıda personelimiz halen Libya'da danışmanlık yapıyor. Libya'da savunma-güvenlik işbirliği ofisi kuruldu. Libya eğitim işbirliği timi görev yapıyor.”



Libya'da ateşkes çabalarına yönelik konuşan Akar, “Libya'da ateşkesin bittiğine dair açıklamaların sahada karşılığı yok. Muhatabımız Ruslar, çalışmalarının sonucunu bekliyoruz. Henüz Hafter tarafından resmi bir açıklama gelmedi. 19 Ocak'taki Berlin Konferansı'nda bir sonuç alınacağını umuyoruz.



'ATEŞKESİN BİR AN ÖNCE SAĞLANMASINI ÜMİT EDİYORUZ'



Libya'da bir an önce ateşkesin sağlanmasını ümit ediyoruz. En kötü senaryoda Libyalılar mücadelesini sürdürüyor. Biz de onların ihtiyaçlarını sağlamaya devam ederiz.



Libya'ya ilgimiz dün başlamadı, buraya seyirci kalmamız mümkün değil. Libya'da siyasi çözüm ve kanın durması temel amacımız” ifadelerini kullandı.



'SINIRIMIZA GELENLER 600 BİNİ BULDU'



Suriye'den Türkiye sınırına gelenlerin sayısının 600 bini bulduğunu belirten Akar “Gözlem noktaları pazarlık konusu değil, kesinlikle çekilmeyeceğiz. Fırat'ın doğusunda Rusya ile devriyeler devam ediyor” dedi.



'ÜLKEMİZİN ÇIKARLARI İÇİN HER KESİMLE GÖRÜŞME YAPILDI'



MİT-Suriye istihbaratı görüşmesine ilişkin değerlendirme yapan Bakan Akar, “Ülkemizin çıkarları için her kesimle görüşmeler yapıldı, yapılacak” şeklinde konuştu.



'S-400 NİSAN-MAYISTA AKTİVE OLACAK'



Bakan Akar, S-400 sisteminin nisan ya da mayıs ayında tam olarak aktive olacağını ifade etti.



'TANK PALET FABRİKASINDA KONTROL MSB'DE'



Tank palet fabrikası tartışmalarına değinen Akar, “Tank palet fabrikasında kontrol ve mülkiyet Milli Savunma Bakanlığı'nda. Katar'ın ne kötülüğünü gördük, Katar sermayesi sermaye değil mi?” dedi.



'23 BİN TSK PERSONELİNE FETÖ İŞLEMİ YAPILDI'



FETÖ ile mücadeleyle ilgili konuşan Akar '15 Temmuz'dan bugüne 23 bin 324 TSK personeline işlem yapıldı. Hiçbir hainin bu şanlı üniformayı giymesine izin vermeyiz.'