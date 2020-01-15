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Annesini öyle görünce yıkıldı

Adana’da yaşlı bir kadın 10. kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.Annesinin cansız bedenini gören oğlu gözyaşlarına boğuldu

3. Sayfa / 15 Ocak 2020 Çarşamba 08:27
Annesini öyle görünce yıkıldı
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Alınan bilgiye göre, olay, saat 07.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi, Mahfesığmaz Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Oturduğu 10. kattaki evininin balkonuna çıkan Nerzan Ünal (65), dengesini kaybederek düştü. Çevredeki vatandaş durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, parke taşı döşeli zemine düşen yaşlı kadının öldüğünü belirledi. Yaşlı kadının cenazesi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kadının oğlu, annesinin cesedine bakarak gözyaşlarına boğuldu. Kaynak : İHA

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Turgut ÖzalSağlık EkipleriAdli Tıp Kurumu

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