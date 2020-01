ABD ve Çin anlaştı!

ABD ile Çin arasında yaklaşık 2 yıldan beri devam eden ticaret savaşını sonlandıran 86 sayfalık birinci faz anlaşmasını ABD Devlet Başkanı Donald Trump ve Çin Başbakan Yardımcısı Liu He Beyaz Saray'da düzenlenen bir törenle imzalandı.



TRUMP: ANLAŞMA DÖNÜM NOKTASI



Trump, Beyaz Saray'da canlı yayında düzenlenen törendeki konuşmasında, anlaşmanın dönüm noktası olduğunu ifade etti.



'Bugün Çin ile daha önce atılmamış çok önemli bir adımı atarak birinci faz ticaret anlaşmasını imzalıyoruz. Bu daha önceki herhangi bir anlaşmadan çok daha büyük.' açıklamasını yapan Trump, yakın gelecekte Çin'e gideceğini de aktardı.



Trump, ikinci faz anlaşma için çalışmalara başladıklarını ancak üçüncü faz gibi bir sürecin söz konusu olmadığını vurguladı.



YENİ BİR DÖNEMİN İŞARETİ



Çin Devlet Başkan Yardımcısı Liu, anlaşmanın önemine vurgu yaparak iki ülke arasındaki bu ticaret anlaşmasının yeni bir dönemin işareti olduğunu ve bu iş birliğinin devam edeceğine inandıklarını ifade etti.



Liu, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Trump'a hitaben kaleme aldığı bir mektubu da katılımcıların önünde okudu.







ANLAŞMA NELERİ KAPSIYOR?



Yeni varılan anlaşma kapsamında ABD, 15 Aralık'ta açıkladığı ve 160 milyar dolar değerinde Çin menşeli tüketici ürününe ek vergi uygulama kararından vazgeçecek. Bunun karşılığında Çin, gelecek 2 yıl içinde ABD'den 200 milyar dolar değerinde mal ve hizmet satın alma taahhüdü veriyor.



200 milyar dolarlık mal ve hizmet birden çok kategori kapsayacak; 75 milyar dolar değerinde imalat ürünleri, 50 milyar değerinde enerji, 40 milyar dolar değerinde tarım ürünleri ve 35-40 milyar dolar değerinde hizmet satın alınacak.



ABD Başkanı Donald Trump, 12 Ocak'ta sosyal medya sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, 'Büyük bir ticaret anlaşmasını imzalamaya çok yakın' olduklarını söylemişti.



ABD VE ÇİN ARASINDA TİCARET SAVAŞI



ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı, ABD Başkanı Donald Trump'ın Mart 2018'de Çin'den ithal edilen bazı ürünlere yaptığı ilave tarifelerle başlamıştı.



Ticaret savaşı, soya fasulyesinden otomotiv parçalarına, teknoloji şirketlerinden Çin'in teknolojide yerlileşme programı 'Made in China 2025' ve kilit öneme sahip teknolojilerin üretilmesinde rol alan nadir elementlerin koz olarak taraflar arasında kullanılmasına kadar genişlemişti.



DAHA ÖNCE SONUÇ ALINAMAMIŞTI



Çin Başbakan Yardımcısı Liu He'nin 'başmüzakereci' sıfatıyla katıldığı toplantılarda, iki taraftan heyetin Washington-Pekin-Şanghay hattında adeta mekik dokumasına ve 13 tur toplantı yapmasına karşın sonuç alınamamıştı.



Çin Ticaret Bakanlığı, ay başında ABD ile ticaret savaşı kapsamında gelen ilave vergilerin kademeli indirilmesi için anlaştıklarını duyurmuştu.