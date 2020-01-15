100 Bin Sosyal Konut'ta başvurular bugün sona eriyor

Yatay mimari anlayışla, mahalle ve komşuluk kültürüne uygun 2+1 ve 3+1 planında inşa edilecek 100 bin sosyal konut için başvurular 16 Aralık’ta başladı. Ziraat Bankası şubeleri ve e-devlet üzerinden yapılabilen başvurular, 15 Ocak 2020’ye kadar devam edecek.



TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN 2020?



TOKİ kura çekilişine dair detaylar henüz paylaşılmadı. 15 Ocak'ta başvuruların tamamlanmasının ardından konu ile ilgili açıklama yapılması bekleniyor.



TOKİ PEŞİNAT NE ZAMAN ÖDENİR?



Türkiye'nin dört bir yanında konut üretimi yapan TOKİ peşinat ödemeleri projeden projeye değişiklik göstermektedir. Peşinatlar, sözleşme sırasında aracı bankaya yatırılıyor, ödemeler de projenin sözleşme imzalama tarihini takip eden aydan itibaren başlıyor.



TOKİ 100 bin konut projesinde peşinat ödemeleri ise, şu şekilde gerçekleşmektedir:



Satış fiyatının yüzde 10’u peşin (Başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar), kalan tutarın tamamı aylık yüzde 0.49 oran ve 240 ay vade ile ödenecektir. (T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından konut alıcılarına kredi kullandırılacaktır.)



Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır.



Projenin yeterli talebin oluşmaması veya mücbir sebepler nedeniyle projenin gerçekleştirilememesi halinde, başvuru bedeli belirlenecek geri ödeme takvimi çerçevesinde en kısa sürede faizsiz bir şekilde iade edilecektir.



TOKİ ÖDEMESİ NASIL YAPILACAK



Ziraat Şubelerinden yapılacak başvuruda 2+1 daire için 500 lira 3+1 daire için 100 lira başvuru bedeli yatırılacak.



TOKİ konutları da gelirli vatandaşlar yüzde 10 peşinat, 240 ay vade ve 0.46 faiz oranlarıyla ev sahibi olabilecek.



2+1 konutların fiyatları 140 bin ilâ 180 bin lira arasında, 3+1 konutların fiyatları ise 160 bin ilâ 210 bin lira arasında olacak.



75 metrekare ve 140 bin fiyatlı 2+1 daire için yüzde 10 yani 14 bin TL peşinat alınırken, 0.49 faiz oranı ve 240 ay vadeyle aylık 894 lira taksitle ev sahibi olacak.



Konutların, adet, brüt m², net m² ve fiyat bilgileri ihale sonrası kesinlik kazanacaktır.



Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır.



KİMLER BAŞVURABİLİR



Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;



T.C. vatandaşı olması,



Proje il /ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya proje il veya ilçe nüfusuna kayıtlı olması,



Konut satın almak için başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dahilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, daha önce TOKİ’den konut satın almamış olması şartları aranacak.



Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 5 bin 500 lira, İstanbul için 6 bin lira olması gerekiyor.



VATANDAŞ 3+1'İ TERCİH ETTİ



Vatandaş yatay mimari anlayışla mahalle ve komşuluk kültürüne uygun olarak inşa edilecek konutlardan 3+1 tipinde olanı tercih etti. 2+1 daireler için gelen talep 137 bin 861 olurken, 198 bin 423 kişi tercihini 3+1 evden yana kullandı. 2+1 ve 3+1 tipinde inşa edilecek konutların büyüklükleri 75 ila 100 metrekare arasında değişecek. Yüzde 10 peşinat ve 240 ay vadeli ödeme planı oluşturulan konutların fiyatının 140 ila 210 bin TL arasında olması bekleniyor. Dairelerin şerefiyeleri de netleştikten sonra kura çekimi yapılacak.