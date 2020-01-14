Ünlü oyuncu Recep Aktuğ'dan acı haber!

Geçtiğimiz yıl hastaneye kaldırılan ve koah teşhisi konan oyuncu Recep Aktuğ, 65 yaşında hayata gözlerini yumdu. Bir süredir tedavisi devam eden Aktuğ, bu sabah vefat etti.



Acı haber, Aktuğ'un sosyal medya hesabından “Recep Aktuğ vefat etmiştir....Tüm sevenlerinin başı sağolsun....” notuyla duyuruldu.







RECEP AKTUĞ KİMDİR?



13 Mayıs 1954 yılında Çeşme'de dünyaya gelen oyuncu, ilk ve ortaokulu İzmir'de okudu. Lise yıllarında müzikle ilgilenmeye başlayan Aktuğ, ardından TM Devlet Konservatuvarı'na kaydoldu. 'Aşk-ı Memnu' dizisinde canlandırdığı 'Hilmi Önal' karakteriyle tanındı.



Eğitimi süresince pazarlamacılık, grafikerlik gibi işlerde de çalıştıktan sonra arkadaşı Tufan Aksoy vasıtasıyla Çetin Emeç yönetiminde Hürriyet Magazin bölümü Hafta Sonu Gazetesi'nde muhabir olarak çalışmaya başladı.



Muhabirlik yaptığı bir buçuk yılın ardından Şat Yapım'da organizasyon bölümüne girdi. Antalya, Anamur Girne, Akşehir festivallerinin yönetiminde çalıştı. Festivallerin bitişiyle Şat Yapım'ın da ticari hayatı son bulunca, Recep Aktuğ, Baha Boduroğlu, Ertuğrul Çayıroğlu ve Tuğrul Karataş ile birlikte Arı Yapım adlı bir şirket kurdu. Şirketin ilk sanatçısı Sezen Aksu, ilk ürünü de Kaybolan Yıllar'dı. Bu çalışmayı 'Disko Fasıl' takip etti. Ancak bu birliktelik de fazla uzun sürmedi. Recep Aktuğ, 1976 yılında Türkiye'nin ilk eşlik vokal grubu olan Kısa Dalga Vokal Grubu'nu kurdu.



Kısa Dalga ilk gece çalışmasını Ayten Alpman ile Sheraton otelinde yaptı. 1978 yılında Antalya Altın Portakal Şarkı yarışmasına iki beste ile katılan Aktuğ ikincilik ve yedincilik ödülü kazandı. Aynı sene Ajda Pekkan ile yine Süper Show, Sezen Aksu Caddebostan Maksim gazinosunda çalışmaya başladı. 1979 yılında Cantekin ile Eurovision'a katıldı, 1981 yılında Giden Gençliğe ve Canım adlı şarkılarıyla ilk kırkbeşliğini çıkardı.



1983 yılında Buğra Uğur'un bestesi ile Eurovision Türkiye birincisi olarak Çetin Alp ile Almanya'da Türkiye'yi temsil etti.



Birçok bestesi ve şarkı sözü çeşitli sanatçılar tarafından seslendirilen Aktuğ; birçok reklam filminde ve dizide de rol aldı.



Recep Aktuğ'nun Esen Müzik etiketiyle çıkmış Alışma Bana - Siyah Gül ve Yaşamak adlı üç müzik albümü bulunmakta.



KIZINDAN AÇIKLAMA



Recep Aktuğ'un oyuncu kızı Zeynep Aktuğ da sosyal medya hesabından; 'Canım babam Recep Aktuğ'u kaybettim' mesajını paylaştı.





