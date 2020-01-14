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Trump'a yönelik azil maddeleri oylanacak!

Demokratların kontrolündeki Temsilciler Meclisinin, Başkan Donald Trump'a yönelik daha önce kabul edilen iki azil maddesinin Senatoya gönderilmesini yarın oylayacağı bildirildi.

Dünya / 14 Ocak 2020 Salı 22:23
Trump'a yönelik azil maddeleri oylanacak!

Amerikan medyasına konuşan Demokrat vekiller, parti toplantısında buluştukları Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin, azil maddelerinin yarın oylanacağını söylediğini aktardı.

1 AYDIR SENATO'YA GÖNDERİLMEYİ BEKLİYOR

Aralık ayı sonunda Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda Trump'ın azli istemiyle kabul edilen iki azil maddesi yaklaşık 1 aydır Senatoya gönderilmeyi bekliyordu. Pelosi'nin ayrıca Senatodaki yargılama sürecinde Temsilciler Meclisi adına 'savcılık' görevi görecek Demokrat hukuk ekibinin isimlerini de en kısa süre içinde açıklayacağı kaydedildi.

TRUMP BU HAFTA İÇİNDE YARGILANMA SÜRECİ BAŞLAYABİLİR

Söz konusu iki azil maddesinin Senatoya gönderilmesinin ardından Senato'nun bu hafta içinde Trump'ın yargılanması sürecine başlayabileceği belirtiliyor.



YARGI SÜRECİYLE İLGİLİ TARTIŞMALAR SÜRÜYOR

Öte yandan Trump'ın Senato'daki yargı sürecinde hangi kuralların ne şekilde işleyeceği ve kimlerin ifadeye davet edileceği ile ilgili tartışmalar ise devam ediyor. Demokratlar Cumhuriyetçilerin Trump'ı adil şekilde yargılamadan aklaması halinde tarihin kendilerini affetmeyeceği uyarısında bulunurken, Cumhuriyetçiler Senatodaki sürecin adil ve hızlı bir şekilde ilerlemesinin önemine işaret ediyor.

'SÜREÇ HIZLI İLERLEYECEK'

Temsilciler Meclisindeki Demokratların azil maddelerini Senatoya göndermekle ilgili açıklamasının ardından kameralar karşısına geçen Senato Çoğunluk Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell, sürecin hızlı ilerleyeceği mesajını verdi.

McConnell, Demokratların 'yeni tanıklar dinlensin' şeklindeki talebini gereksiz bulduğunu vurgulayarak, 'Eğer Demokratlar davalarında eminlerse yargıcın soruşturmayı yeniden yapmasına gerek yok, eğer emin değillerse o zaman en başta azil oylamasını neden yaptılar?' değerlendirmesinde bulundu.

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