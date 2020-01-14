Rusya: Hafter ateşkes anlaşmasına olumlu bakıyor

Moskova'da dün 8 saat süren Libya görüşmelerinde hedefe ulaşılamadı.



Müzakerelerde üzerinde anlaşılan ateşkes metnine Libya'nın doğusunu kontrolü altında tutan Halife Hafter imza atmadı.



Rusya Savunma Bakanlığı Moskova'dan ayrılan Halife Hafter'in ateşkes anlaşmasına olumlu baktığını ancak, bölgedeki müttefikleriyle istişare için 2 gün süre istediğini açıkladı.



RUSYA'DA DÜN ATEŞKES GÖRÜŞMELERİ YAPILMIŞTI



Dün Moskova'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Rus mevkidaşları ile bir araya geldiği toplantıda Libya'da süresiz ateşkes için taslak metinde uzlaşma sağlanmıştı.



Toplantı sonrasında yapılan açıklamada, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Serrac tarafının taslağı imzaladığı; Hafter tarafının ise metni incelemek üzere (Bu sabaha kadar) süre istemişti.



Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Hafter tarafının da metne olumlu yaklaştığını belirtmişti.