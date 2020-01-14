MHP Lideri Bahçeli, 6 ay sonra grup toplantısında konuştu

MHP Lideri Devlet Bahçeli, sağlık sorunları başta olmak üzere çeşitli nedenlerle yaklaşık 189 gündür grup toplantısı düzenleyemiyordu. TBMM gelen Bahçeli'yi kalabalık bir grup partili karşılamasının ardından konuşma yapacağı salona geçti.



Bahçeli'nin grup toplantısında yaptığı açıklamalarından satır başları şöyle;



Tedavi sürecim boyunca şifa dileyen herkese en kalbi teşekkürlerimi iletiyorum; duanın gücü ve doktorlarımızın dokunuşları ile buradayız, son nefesimize kadar burada olacağız.



Derler ki kader gayrete aşıktır. Gayret edeceğiz, sabredeceğiz musibetleri beraber alaşağı edeceğiz. Çok şükür ne cahiliz ne de yanılanlar arasındayız. Düşmemizi bekleyenler daha çok bekleyeceklerdir. Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır. Komplocuların, kumpasçıların, kundakçıların, kuralsızların hevesleri kursaklarında kalmaya mahkumdur. Bu cepheyi yıkamazlar. Millet ve vatan sevgimize gölge edemezler. Ülkücü doğduk, ülkücü yaşadık. vakti saati geldiğinde ülkücü olarak öleceğiz.



Haklı mücadeleden dönenlerin akıbeti uçurumdur. Karanlık ilişkilerimiz yoktur ki başımızı öne eğip mahcup olalım. Kötü sözler muhataplarına aittir. Hiç kimse bize, bizi anlatmasın. Biz birbirimizi biliriz. Hasımları da bilir, hafızamıza not ederiz. Kötü düşünceler sahiplerine aynen dönecektir.



Davamız hak, hakikat davasıdır. Biz Türkiye sevdalısıyız.



Sosyal medya oyunlarına kulak asmadan, sataşmalara soğukkanlı kalarak davamızı temsil ediyorsunuz. Sizlerden razıyım Allah da razı olsun. Hepinize ayrı ayrı başarılar diliyorum. Ülkülerimizin peşinden ayrılmadan mücadele edeceğiz. Merkez yönetim kurulu, milletvekilleri ve il başkanları toplantımızı gerçekleştirdik. Var olan her soruna ilkesel bir duruşumuz mevcuttur.



2019'da Türkiye yüksek bir beka mücadelesi vermiştir.



Daha fazla petrol için daha fazla insan ölüme terk edilmektedir.



(Rusya'daki Sarrac-Hafter görüşmesi)



Sayın Cumhurbaşkanı ile Putin'in görüşmeleri, uzlaşma çabaları memnuniyet vericidir.



Türkiye doğru zamanda doğru politikayla pozisyon aldı. Libya ile yapılan anlaşmayla Akdeniz'de ezberler bozulmuş, güç kaymaları yaşanmıştır.Türkiye ile Libya'nın denizden birleşmesi bölgesel dengelerin yeniden kurulmasını sağlamıştır. Tezkerenin kabulü düşmanları çatlatmıştır.



Türkiye'nin menfaatlerini savunmaktan aciz düşenler bize ne anlatmaya çalışıyor? CHP kimin tarafındadır? Doğu Akdeniz'deki varlığımızdan Yunanistan, Hafter, Sisi rahatsız. Kılıçdaroğlu da rahatsız. Hafter'in diretmesine ve masadan kalkmasına rağmen ateşkesin sürmesi umut ve güven vericidir. Bu CHP'de hayır, İP'te de umut yoktur. HDP'nin patenti Kandil'dir. CHP, itimat, itibar ve inandırıcılığı kaybetmiştir. Türkiye'nin karşısına geçmiştir. Vatan ve bayrak sevgisi sizi yoldan çıkarmaz, yola getirir.



Siyaset akıl, mantık işidir. Bunların hepsi CHP'de tükenmiştir. Kılıçdaroğlu'na diyorum ki; Türkiye'nin bekasına sahip çıkmaz sizi AK Parti ve MHP'li yapmaz sizi yerli ve milli yapar. Çadır tiyatronuzu gidin Kandil'de veya Pensilvanya'da kurun. Müslüman mahallesinde salyangoz satmayın zira sattırmayız.



Dünya adaletsizlik, kıtlık, çatışma içine gömülmüştür. Bu coğrafyaya önderlik edebilecek tek ülke Türkiye'dir.



Terörist Demirtaş'ın Devran isimli sözde kitabından tiyatro oyunu çıkarıp buna övgü düzenler bu milletin ruh köküne yabancı olanlardır.



Bir milletin yükselişinin dayanağı milli devletin sağlamlığıdır.

Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.