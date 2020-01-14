Meteorolojiden uyarı: Marmara ve Ege'ye sağanak geliyor

Meteorolojiden aktarılan bilgiye göre yurtta Batı Akdeniz ile Güney Ege kıyılarının parçalı ve çok bulutlu, Antalya çevreleri ile Muğla'nın güney kesimlerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin ve az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte, yer yer pus ve sis bekleniyor.



Bugün Akdeniz ve Ege Bölgesi'nde bulutlu bir hava hakim olurken yer yer çisenti şeklinde yağış etkili olabilir. Yarın bugün etkili olan bulutlu hava etkisini artıracak ve güneyli rüzgarların etkisi ile sağanak yağış görülecek. Sağanak yağışla birlikte rüzgarların şiddetini artırması bekleniyor.



HAVA SICAKLIĞINDA ARTIŞ



Hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.



Rüzgarın ise genellikle güney yönlerden, Marmara ile Güneydoğu kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvete eseceği tahmin ediliyor.



İSTANBUL HAVA DURUMU



Marmara Bölgesi'nde bugün sıcaklıkların 2-3 derece artması bekleniyor. Sis hadisesinin etkili olduğu bölgede bugün yağış görülmeyecek.



Marmara Bölgesi'nde görülen sis İstanbul Boğazı'nı da etkisi altına alacak. Sıcaklıkların İstanbul'da 11-12 derece civarında olması bekleniyor.

