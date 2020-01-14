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Mangal ateşi sonu oldu

Adıyaman’da, odunlukta yaşayan 3 çocuk babası adam, ısınmak için yaktığı mangal kömürü dumanından zehirlenerek hayatını kaybetti.

3. Sayfa / 14 Ocak 2020 Salı 21:57
Mangal ateşi sonu oldu
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Edinilen bilgilere göre, Siteler Mahallesi 2019 Nolu Sokak’ta bulunan kendisine ait ikametin bahçesindeki odunluk alan içerisine kendisine 2 metrelik bir alan yapan ve orada yaşayan 3 çocuk babası Muzaffer Kızıl (46), ısınmak için mangal ateşi yaktı. Ailesiyle sorunları olduğu iddia edilen ve ailesinin kaldığı ikametin bahçesindeki odunluk alanda yaklaşık 2 yıldır yaşamını sürdürmeye çalışan inşaat işçisi Muzaffer Kızıl, yaktığı mangal ateşinin dumanından zehirlendi. Burada hayatını kaybeden Kızıl’dan haber alamayan ailesi, odunluğa gelerek Kızıl’ın cansız bedeniyle karşılaştı. Kızıl’ın ailesi, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Muzaffer Kızıl’ın hayatını kaybettiğini belirleyerek polis ekiplerini çağırdı. Olay yerine gelen polis ekipleri, olay yeri ve çevresinde incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından Muzaffer Kızıl’ın cansız bedeni ceset torbasına konularak cenaze aracına alındı. Kızıl’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. Kaynak : İHA

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