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Kara Kuvvetleri Komutanlığına yönelik FETÖ operasyonunda 31 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 27’si astsubay, 4’ü mahrem sorumlu olmak üzere 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Şüphelilerden 22’si yakalandı.

3. Sayfa / 14 Ocak 2020 Salı 09:38
Kara Kuvvetleri Komutanlığına yönelik FETÖ operasyonunda 31 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki bazı askerlerin, FETÖ'nün mahrem sorumluları ile ankesörlü telefonlar ile kontörlü, büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri tespit edildi. Bu kapsamda örgüt ile irtibatı tespit edilen 4'ü aktif, 7'si ihraç, 9'u emekli, 2'si istifa, 2'si naklen tayin ve 3'ü malul olmak üzere 27 astsubay ile askeri mahrem yapı içerisinde bulunduklarına dair tespitte bulunulan 4 sivil mahrem sorumlu hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara merkezli 10 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 22 şüpheli yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce devam ediliyor.

Kaynak : İHA

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