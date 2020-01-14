USD (Alış - Satış) : 5,88 - 5,89 EURO (Alış - Satış) : 6,55 - 6,56

Kaçak avcılığa 43 bin 552 TL ceza

Devlet avlaklarında yapılan kontroller kapsamında Antalya ve Isparta illerinde 2019 yılının son haftasında 346 kişi kontrol edilerek, 43 bin 552 TL cezai işlem uygulandı.

Yaşam / 14 Ocak 2020 Salı 10:20
Kaçak avcılığa 43 bin 552 TL ceza

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğünce av koruma ekipleri tarafından devlet avlaklarında koruma kontrol çalışmaları devam ediyor. Antalya ve Isparta illerinde 2019 yılının son haftasında yapılan av koruma çalışmalarında 346 kişi kontrol edilmiş olup 9 kişi hakkında yasal işlem yapıldı. Bu kontroller sonucunda 6 bin 732 TL idari para cezası ve 36 bin 820 TL tazminat olmak üzere toplamda 43 bin 552 TL cezai işlem uygulandığı açıklandı. Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.

TarımAntalyaOrman BakanlığıPara CezasıMilli Parklar Genel Müdürlüğü

loading...

YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

MACRON’A KİM GAZ VERİYOR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“EY AVRUPA ARADIĞINIZ ADAM BENİM!”

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı