İBB'den Sakine Cansız rezaleti!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraklerinden Kültür A.Ş'ye bağlı İstanbul Kitapçısı'ndaki rezaletler bitmiyor. Ekrem İmamoğlu'nun göreve gelmesinin ardından bir çok konuda değişikliğe gidilen Kültür A.Ş'de bu kez de Fransa'da öldürülen Sakine Cansız adlı teröristin kitabı satıldı.



Ekrem İmamoğlu'na tepkiler çığı gibi büyüyor. İBB'ye ait online kitap satış platformu İstanbul Kitapçısı'nda HDP'li Selahattin Demirtaş'ın kitabının ardından bu kez de Fransa'da örgüt içi hesaplaşma sonrası öldürülen terörist Sakine Cansız'ın 'Hep Kavgaydı Hayatım' kitabı satışa sunuldu.



Rezaletin ortaya çıkmasının ardından kitap satıştan kaldırılırken, gece saatlerinde ise site tamamen yayından kaldırıldı.







İşte kitapla ilgili sosyal medyadan gelen tepkiler;









Sakine Cansız kimdir?



Sakine Cansız, 1958 yılında Tunceli'de doğdu. PKK'nın kurucu üyelerinden ve bazı kaynaklara göre Sara kod adıyla örgütün Almanya sorumluluğunu üstlenmiş aktivist.



1978 yılında Diyarbakır'ın Lice İlçesi Fis Köyü'nde PKK'yı kuran kurucular arasında yer aldı. PKK'nın Elazığ ve Bingöl çalışmalarını sürdürdü. 12 Eylül Darbesi'nde gözaltına alındı ve Diyarbakır E Tipi Cezaevi'nde tutuklu olarak kaldı. 1990'lu yıllarda tahliye olup Lübnan'da Bekaa Vadisi'ne gitti. PKK'nın kadın örgütlenmesinden sorumlu oldu. Murat Karayılan tarafından örgürün Almanya sorumlusu olarak atandı, Fransa ve Almanya'da faaliyetlerde bulundu.



Cansız, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranmaktaydı, 20 Mart 2007'de Fransa'da göz altına alınan Cansız, Dammtor Cezaevi'nde 40 gün tutuklu kaldı, bu süre içinde Türkiye, iade dosyasını ulaştırmasına rağmen, Alman mahkemeleri tarafından serbest bırakıldı.



10 Ocak 2013'te, Leyla Sönmez ve Fidan Doğan ile birlikte Paris, Fransa'da Gare du Nord tren istasyonu yakınlarında bulunan örgüte Kürdistan Enformasyon Bürosu'nda susturuculu silahla karnından vurularak öldürüldü.



