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Diyanet ilk defa faize onay verdi!

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, 'Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından uygulanan Sosyal Konut Projesinin dini hükmü nedir?' sorusuna cevap verdi. Kurul verdiği cevapla, tarihinde ilk defa faizli işleme onay verdi. Karar oy çoğunluğuyla alındı.

Güncel / 14 Ocak 2020 Salı 00:01
Diyanet ilk defa faize onay verdi!

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından uygulanan Sosyal Konut Projesinin dindeki hükmene ilişkin fetva verdi.

Diyanet'in sitesinde yer alan 'Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından uygulanan Sosyal Konut Projesinin dini hükmü nedir?' sorusuna Din İşleri Yüksek Kurulu şu cevabı verdi:

İslam'da faiz, kesin olarak haram kılınmıştır. Bir zaruret bulunmadıkça faiz almak da vermek de caiz değildir. İş kurmak veya genişletmek; ev, araba satın almak üzere kişi, kuruluş veya bankalardan alınan faizli krediler de bu kapsamdadır ve caiz değildir.

TOKİ aracılığıyla devreye alınan son uygulama ise devletin, alt veya orta gelirli vatandaşlarına yönelik olarak ürettiği bir sosyal konut projesidir. Bu projede, peşinat haricindeki tutar, kamu bankaları vasıtasıyla kredilendirilmekte olup devletin söz konusu borçlandırmadaki amacı, faiz geliri elde etmek değil, aksine ödeme güçlüğü içindeki vatandaşlarının ev sahibi olmalarına yardımcı olmaktır.

Bu itibarla, devlet TOKİ'nin bu uygulamasında başka bir yolla konut alma imkânı tanımadığından, belirtilen niyet ve amaçlar doğrultusunda söz konusu projeden yararlanmak caizdir.

CaizToplu KonutDiyanet İşleri Başkanlığı

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