Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hafter'e tepki: Önce evet dedi sonra kaçtı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuştu.



Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:



"Suriye, Libya, Akdeniz'de macera peşinde değiliz. Hele hele emperyal heveslerimiz hiç yoktur. Gözümüz petrol ve para hırsıyla kör olmuş da değildir. Tek amacımız kendimizin ve kardeşlerimizin hakkını, hukukunu, geleceğini korumaktır.



İzlediğimiz politikaya destek veren Devlet Bahçeli'ye şükranlarımı sunuyorum. eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'a da Libya konusundaki tavrı dolayısıyla teşekkür ediyorum.



Barış Pınarı harekat bölgesinde terör örgütü küçük çaplı saldırılarını halen sürdürüyor. Biz ahdimize bağlıyız. Şu anda bize verilen sözlerle sahadaki durum arasında büyük farklılıklar bulunuyor. Gerekirse harekatlar kaldığı yerden sürer.



Rejimin saldırılarından kaçan 400 bin İdlibli Türkiye'ye doğru harekete geçti. Dünyaya sesleniyorum, bu mazlumların ne zaman yanında yer alacaksınız. BM ne zaman görev bilinciyle adım atacak? Söylememize rağmen atılan bir adım yok.



"GEREKİRSE BİZZAT ÖNLERİZ"



Geçtiğimiz günlerde Rus muhataplarımızla görüşmelerimiz neticesinde İdlib'de yeni bir ateşkes ilanında başarılı olduk. Bundan önceki ateşkesleri bozan hep rejimdi. Bu defa durum farklı. Siyasi sürecin ilerlemesini engellemeye çalışan rejimi kan döken eylemlerinden vazgeçirmek herkesin sorumluluğu. Gerekirse rejimin ateşkesi bozma girişimlerini bizzat önlemekte kararlıyız.



"LİBYA'DA YAŞANANLARA KAYITSIZ KALAMAYIZ"



Libya harita üzerinde uzak gözükebilir ama bizim için uzak bir yer değildir. Osmanlı'nın önemli bir parçası olmuştur. Libya ile derin tarihi ve sosyal bağlarımız vardır. Kimse bizden ülkemizden yardım isteyen Libyalı kardeşlerimize sırtımızı dönmemizi bekleyemez. Bu ülkede darbeci Hafter'e tabi olmayan kardeşlerimiz var. Hafter onları yok etmek istiyor. Hafter'in etnik temizliğe tabi tuttuğu Osmanlı bakiyesi Köroğlu Türkleri de var. Hafter onları da yok etmenin peşinde.



Libya'daki ecdad torunlarına sahip çıkmak görevimiz. Amacımız Libya'daki tüm kardeşlerimize karşı sorumluluklarımızın farkındayız. Bizim de zor günlerde onların yanında olmamız gerekiyor. Bu ülkedeki Türk varlığından habersiz olanları gördükçe milletimiz adına üzülüyoruz.



Libya'da ne işimiz var' diyenler, siyasetin cahilidir. Bunlar aynı zamanda tarih cahilidir. Türkiye müdahale etmeseydi, bugün darbeci Hafter tüm ülkeyi ele geçirmiş, Libya halkının tamamı zulmün pençesine düşmüş olacaktı. Libya nerede diye sorsan gösteremez.



"ÖNCE EVET DEDİ SONRA KAÇTI"



Türkiye ve Rusya olarak başlattığımız inisiyatifle epey gayret gösterdik. Dün Moskova'da yapılan görüşmelerde Trablus hükümeti yapıcı tavır gösterdi. Buna rağmen darbeci Hafter ateşkesi imzalamaya yanaşmdı. Önce evet dedi sonra Moskova'yı terk etti, kaçtı. Bundan sonrası sayın Putin ve onun ekibine ait. Biz sözmüzün arkasında durduk, ama darbeci Hafter masayı terk etti. Sürdüğü şartlar gerçek yüzünü gösteriyor. Ateşkesi reddetmesi bizi hiç şaşırtmadı.



BERLİN KONFERANSI



Pazar günü Berlin'de yapılacak zirvede bu meseleyi liderler düzeyinde değerlendireceğiz. Bu toplantıya ABD başta olmak üzere başka ülkelerden de alt düzeyde katılım olacak. Biz Tunus ve Katar'ın da masada olması gerektiğini ilgili taraflara bildirdik ama istediğimiz neticeyi alamadık. Saldırılarını sürdürmesi halinde Hafter'e gerekli dersi vermekten geri durmayacağız.



"KANAL İSTANBUL'U YAPMAKTA GEÇ BİLE KALDIK"



Montrö Sözleşmesine göre gemi trafiğini engelleme hakkımız bulunmuyor. Şehrin iki yakasındaki deniz trafiğini engellemek de mümkün değil. Ülkemizi Boğaz'daki bu tehlikeli sorunla başbaşa bırakamayacağımıza göre alternatif üretmeliyiz. 2011 yılında milletimize sözünü verdik. 2023 hedeflerimizden biri olan Kanal İstanbul'u yapmakta geç bile kaldık. Projenin finansmanında ve inşasında herhangi bir sıkıntı ve sorun yaşamayacağımıza inanıyoruz. Öyle zincirleme yapmakla falan bu projeyi engelleyemezsiniz.



"PARTİDE HİÇBİR GÖREV KİMSENİN TAPULU MALI DEĞİL"



Eser üretmeye çalışırken parti faaliyetlerini de ihmal etmiyoruz. 82 milyon vatandaşımızın her birine ulaşmamız gerekiyor. Vatandaşlarımıza hedeflerimizi ve icraatlarımızı anlatmadıkça görevimizi yerine getirmiş olmayız. Partimizde hiçbir görev kimsenin tapulu malı değildir. İşinin hakkını veremeyenin yerini bunu yapabilecek olan alır.



KILIÇDAROĞLU'NA DİYARBAKIR ÇAĞRISI



Ana muhalefet bunların ikizi durumundaki partiyle tiyatro izliyorlar. Terörden cezaevinde yatan şahsın eserini birlikte izliyorlar. Hani diyordu ya tiyatro diye siz kendiniz tiyatrosunuz. eğer sıkıyorsa çık Diyarbakır'a git oradaki annelerin gözyaşlarına ortak ol. Onların yavrularını da dirsek temasında yürüdüklerin kaçırdı. hadi git Diyarbakır'a. Onların böyle bir derdi sıkıntısı yok."

