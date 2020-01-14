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Çiftlik Bank'ın kurucusunu bulmak için özel dedektif

Tosuncuk olarak bilinen ve 80 bin kişiyi yaklaşık 500 milyon liranın üzerinde dolandıran Mehmet Aydın'ı bulmak için dedektif tutuldu. Dolandırılan kişiler aracılığıyla tutulan dedektif, Aydın'ı bulabilmek için Amerika'ya gidecek.

Güncel / 14 Ocak 2020 Salı 18:18
Çiftlik Bank'ın kurucusunu bulmak için özel dedektif

Çiftlik Bank dolandırıcılığında 3 yıldır arananan Mehmet Aydın'ı artık dedektif arayacak.

Mehmet Aydın yaklaşık 80 bin kişiden 500 milyon liranın üzerinde para toplayarak ardından yurtdışına kaçtı. Aydın'ın yurtdışındaki lüks yaşamına ilişkin fotoğrafların internette paylaşılması mağdurları daha da öfkelendirdi.

DEDEKTİF, TOSUNCUK YOLUNDA AMERİKA'YA GİDİYOR

Dolandırılan kişiler avukatları aracılığıyla dedektif kiraladı. Dedektif Mehmet Uzunel, Aydın'ın izini sürmeye başladı. İlerleyen haftalarda Güney Amerika'ya da gidecek belirtildi.

Ancak firari sanığın yeri tespit edilirse Türkiye'ye iadesi kolay olmayacağı yönünde de tahminler bulunuyor.

DedektifGüney AmerikaMehmet AydınTürkiye

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