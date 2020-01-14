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Anne ve çocukları itfaiye kurtardı

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde bir evde çıkan yangında mahsur kalan anne ve çocukları itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

3. Sayfa / 14 Ocak 2020 Salı 21:41
Anne ve çocukları itfaiye kurtardı
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Edinilen bilgiye göre, Karşıyaka Mahallesi’nde bulunan bir evde henüz bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Evde mahsur kalan anne C.B.ve çocukları M.B., A.B. ve O.M.B adlı çocuklar olay yerine gelen itfaiyenin çabaları sonucu yara almadan kurtarıldı. Anne ve çocukları tedbir amaçlı Devrek Devlet Hastanesine kaldırılırken, yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. Kaynak : İHA

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