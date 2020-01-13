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Türk ve Rus heyetlerin Libya'da kalıcı ateşkes için Moskova'daki görüşmesi başladı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Rus mevkidaşları ile Libya konulu toplantısı başladı.

Dünya / 13 Ocak 2020 Pazartesi 13:39
Türk ve Rus heyetlerin Libya'da kalıcı ateşkes için Moskova'daki görüşmesi başladı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile Libya konulu toplantısı başladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Devlet Konuk Evi'nde yapılan görüşmede, Libya'da barış ve istikrarı sağlama çabaları istişare edilecek.

Libyalı tarafları temsilen meşru yönetim Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac'ın ve Libyalı darbeci asker Halife Hafter'in de Moskova'da bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor. Diplomatik kaynaklar, bir ateşkes anlaşmasının imzalanmasının muhtemel olduğunu bildirdi.



Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 8 Ocak'ta, Libya'daki tüm taraflara ateşkes çağrısı yapmıştı.

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti ile çatışan Hafter güçlerinin kabul etmesiyle ateşkes 12 Ocak'ta yürürlüğe girmişti.

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