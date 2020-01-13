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Şehirlerin kaderini değiştirecek düzenlemeler Meclis'e geliyor

TBMM'ye sunulacak kanun teklifiyle şehirlerin silüetini bozan yüksek yapı dönemi kapanacak. Bundan sonra imar planlarında 'yükseklik serbest' tanımı yer almayacak. Her ilçe için çevresindeki diğer yapılara da bakılarak bir kat sınırı konacak. Sınırları belediye meclisleri belirleyecek.

Güncel / 13 Ocak 2020 Pazartesi 09:36
Şehirlerin kaderini değiştirecek düzenlemeler Meclis'e geliyor

Uzun süredir gündemde olan yatay-dikey mimari tartışmasını kökünden çözecek bir kanun teklifi bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunuluyor.

AK Partili Milletvekilleri tarafından hazırlanan teklif yasalaşırsa, yüksek yapılara sınır getirilecek, kişiye özel plan değişikliği engellenecek, kaçak yapılara geçit verilmeyecek ve rant vergisinin adil paylaşımı sağlanacak.

Saha çalışmaları sonrası tespit edilen sorunları çözmek için harekete geçtiklerini belirten Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, getirilecek yeni kanun ve yapılacak kanun değişiklikleriyle şehirlerin sağlıklı gelişimine önemli katkı sağlanacağına dikkat çekti.

Bakan Kurum'un verdiği bilgilere göre teklifte öne çıkacak maddelerin, Hürriyet gazetesinden Gülistan Alagöz'ün haberindeki başlıkları şöyle:

- Yüksek yapıya sınır geliyor

- Kişiye özel plan yok

- Rant kamuya gidecek

- Her ile farklı ceza kesilecek

- Kaçakla mücadele artacak

- Evini güçlendirme hakkı geliyor

- İskele yapımına sınır

- Evini kendi yapana harç yok

- Köy hayatı korunacak

- Mülkiyet hakkına koruma

Türkiye Büyük Millet MeclisiKaçakÇevre ve Şehircilik BakanıKanun TeklifiMimari

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