Moskova'da Libya toplantısı sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 8 Ocak'ta, Libya'daki tüm taraflara ateşkes çağrısı yapmıştı.



Libya'da, Ulusal Mutabakat Hükümeti ile çatışan Hafter güçlerinin kabul etmesiyle ateşkes, 12 Ocak'ta yürürlüğe girmişti.



Bu gelişmelerin ardından Türk ve Rus heyetlerinin, Libya'da kalıcı ateşkes için Moskova'daki bir görüşme ayarladı.







HAFTER SÜRE İSTEDİ



Libya gündemiyle Rusya'nın Başkenti Moskova'da bulunan Türk heyeti ile Rus Heyeti arasındaki görüşme sona erdi.



Görüşme sonrasında kameraların karşısına geçen Dışışleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov açıklamalarda bulundu.



Bakan Çavuşoğlu, ateşkes için bir taslak metin hazırlandığını, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Mustafa El Sarrac'ın metni imzaladığını ve Hafter'in de imzalamak için yarın sabaha adar süre istediğini açıkladı.



HAFTER İMZALARSA TAAHÜT EDECEKLER



Çavuşoğlu açıklamasında, 'Muhtemel bir ateşkesin modelini içeren için bir taslak metin ortaya çıkardık. Bu metin üzerinde Hafter tarafından gelen değişiklik önerilerini de dikkate aldık. Metin nihai hale geldikten sonra Sarraj metni imzalayarak bize teslim etti. Hafter tarafı ise yarın sabaha kadar süre istedi. Hafter tarafı da bu metni imzalarsa, iti taraf da iki başkanın çağrısına uyarak ateşkese uyacaklarını taahhüt edeceklerdir.' ifadelerini kullandı.









LAVROV: İLERLEME SAĞLADIK



Basın toplantısında Lavrov, Libya'da ateşkesi öngören anlaşma üzerinde ilerleme kaydedildiğini belirterek, Hafter tarafından da olumlu bir karar çıkmasını umduğunu söyledi.



Türk ve Rus heyetlerin desteğiyle Libya taraflarının Moskova'da uzun süren istişareler gerçekleştirdiklerini anlatan Lavrov, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından yapılan çağrıyla pazar günü saat 00.00'da devreye giren ateşkese yönelik konuları detaylandıran bir evrakı değerlendiriyoruz.” diye konuştu.



Söz konusu taslak metnin son halinin, Moskova'da gerçekleştirilen görüşmede ele alındığını belirten Lavrov, “Belge üzerinde ciddi istişareler yapıldı ve bir ilerleme sağlandığını söyleyebiliriz. Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac ve Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri bu belgeyi imzaladılar.” dedi.





