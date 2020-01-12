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Mısır'dan Libya'daki ateşkese destek

Mısır Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ve Rusya'nın çağrısının ardından Libya'da yürürlüğe giren ateşkesi desteklediklerini açıkladı

Dünya / 12 Ocak 2020 Pazar 23:06
Mısır'dan Libya'daki ateşkese destek

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 'Mısır, Libya'da ilan edilen koşulsuz ateşkesi memnuniyetle karşılıyor ve kardeş ülke Libya'da akan kanın durmasını sağlayacak herkese desteğini ifade ediyor.' denildi.

Berlin'de hazırlığı süren Libya konferansı kapsamındaki siyasi süreç ile Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame'nin siyaset, ekonomi ve güvenlik konularındaki çabalarına geri dönülmesinin önemine vurgu yapılan açıklamada; Mısır'ın, Libya ve komşu ülkelerin birliğini ve toprak bütünlüğünü koruyan kapsamlı bir çözüme destek verdiği ifade edildi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 8 Ocak'ta yaptıkları ortak basın açıklamasında, Libya'daki tüm taraflara ateşkes çağrısı yapmıştı.

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti ile çatışan Libya'nın doğusundaki darbeci lider Halife Hafter güçlerinin kabul etmesiyle ateşkes bu gece TSİ 01.00'de yürürlüğe girmişti.

Dışişleri BakanlığıLibyaTürkiyeMısırRusya

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