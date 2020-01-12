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Maganda kurşunu damadı yaraladı

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde havaya açılan ateş damadın yaralanmasına neden oldu.

3. Sayfa / 12 Ocak 2020 Pazar 22:44
Maganda kurşunu damadı yaraladı

Edinilen bilgiye göre olay, Birecik ilçesine bağlı Ekenek kırsal mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, akrabası olan kız ile evlenen Mehmet Y., kırsal mahallede düğün yaptı. Düğünde silahla havaya ateş edilirken mermilerden biri damada isabet etti. Yaralanan damat, olay yerine giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan damat, durumu ağır olduğu gerekçesiyle yoğun bakıma alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Kaynak : İHA

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