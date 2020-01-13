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Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu

Türkiye'de hakkında yakalama kararı bulunan ve mal varlığına el konulan eski milli futbolcu Hakan Şükür, Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Uber şoförü oldu.

Güncel / 13 Ocak 2020 Pazartesi 23:29
Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu

Eski galatasaraylı futbolcu Hakan Şükür Amerika'da uber şöförlüğü yapmaya başladı. Feto terör örgütü zanlısı olan Hakan Şükür ABD'de hayata devam edebilmek için çeşitli işlerde çalışıyordu. Ancak hiçbirinde tutunamayınca son olarak uber şöförlüğü yapmaya başladı.

TÜRKİYE'NİN EN GÖZDE FUTBOLCUSUYDU

1998 yılında FIFA tarafından dünyanın en iyi golcüsü seçilmişti. 2002 yılında Türk Milli Futbol Takımı'nın dünya üçüncüsü olacağı “Dünya Kupası”nda Güney Kore Milli Takımına karşı 9. saniyede attığı gol ile “Dünya kupaları tarihinin en erken golü”ne imza attı. Hakan Şükür, 15 Ağustos 1995 tarihinde Eczacılık Fakültesi öğrencisi olan Esra Elbirlik ile evlendi. Nikah şahitleri de Fethullah Gülen idi.



FUTBOLCULUKTAN MİLLETVEKİLİĞİNE

11 Haziran 2011'de yapılan seçimlerde AKP'den milletvekili oldu. 17-25 Aralık sürecinde Akp'den istifa edip bağımsız milletvekili oldu ancak feto terör örgütü üyeliğinden 2015 yılından itibaren ABD'de Kaliforniya'da yaşıyordu. Önceleri lüks bir yaşam sürerken hiç bir işe tutunamayıp şöför oldu Virginia'ya taşındı.

DÜNYADA BİRÇOK GAZETEYE MANŞET OLDU

Bağımsız MilletvekiliFethullah GülenHakan ŞükürMilletvekiliTerör Örgütü

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