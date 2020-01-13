Ali Tezel neden gözaltına alındı?

FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel, 'Eski eşim benim FETÖ'cü olduğumu iddia ederek şikayette bulundu' diyerek attığı tweetler yüzünden gözaltına alınmadığını duyurdu.



2010 YILINDA BOŞANDIĞIM ESKİ EŞİM ŞİKAYET ETMİŞ



Tarafsız Haber Ajansı'nda yer alan habere göre; Tezel, 2010 yılında boşandığını belirterek, '2017 yılında eski eşim benim FETÖ'cü olduğumu iddia ederek dilekçe vermişti. Bank Asya'da hesabımın olduğunu iddia etmiş. Bunun üzerine gözaltına alındım' dedi.







BİR KAÇ SAAT SONRA SERBEST BIRAKILDIM



Suçlamaların mesnetsiz olduğunu ifade eden Tezel, normalde 4 gün gözaltı süresinin olduğunu, ancak birkaç saat sonra serbest bırakıldığını dile getirdi.



'BENDEN FETÖ'CÜ ÇIKMAZ'



Soruşturmanın takipsizlikle sonuçlanacağını düşündüğünü söyleyen Tezel, 'Hidayet Karaca (Kapatılan Samanyolu TV'nin Eski Genel Müdürü) ile 6-7 kez telefonla görüşmem olmuştu. Karaca bana ne zaman emekli olacağına dair sorular sormuştu. Gözaltında bu görüşmeler de bana soruldu' şeklinde konuştu. Tezel sözlerini, 'Benden FETÖ'cü çıkmaz' diyerek bitirdi.



Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Tezel, FETÖ propagandasından gözaltında