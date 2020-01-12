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THY o ülkeye uçuşları iptal etti

Türk Hava Yolları (THY), Filipinler'de bir yanardağın patlamasının ardından bugün ve yarın başkent Manila'ya olan uçuşlarını karşılıklı olarak iptal etti

Ekonomi / 12 Ocak 2020 Pazar 22:02
THY o ülkeye uçuşları iptal etti

Filipinler'de başkent Manila'nın yakınlarında bulunan Taal Yanardağı'nın patlaması sonrasında Manila Havalimanı'ndan yapılan uçuşlar da olumsuz etkilendi.

THY, bugün yapacağı TK85 Manila İstanbul seferi ile yarın yapacağı TK84 İstanbul-Manila ve TK85 Manila-İstanbul seferlerini iptal etti. Bölgede etkili olan duman ve kül yağışı nedeniyle Manila Havalimanı'na yapılan birçok havayolu şirketi uçuşlarını iptal ediyor. Taal Yanardağı'nın harekete geçmesiyle alarm seviyesine geçilen Filipinler'de, özellikle çevredeki yerleşim alanlarında yaşayanların tahliye edildiği öğrenildi.

FilipinlerBaşkentManilaHavayolu Şirketi

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