Hafter’e bağlı güçler ateşkesi kabul etti

Libya'nın doğusundaki darbeci lider Halife Hafter'e bağlı güçler, Türkiye ve Rusya'nın Libya'ya yönelik yerel saatle 12 Ocak 00.00'da Türkiye saati ile 01.00'da başlayacak ortak ateşkes çağrısını kabul etti.



Hafter'e bağlı güçlerin Sözcüsü Ahmed el-Mismari, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı görüntülü mesajında, Libya'nın batısındaki 'operasyonlarına ilişkin ateşkes çağrısını kabul ettiklerini' ancak karşı tarafın ateşkesi ihlal etmesi halinde şiddetle karşılık vereceklerini kaydetti.







ATEŞKES ÇAĞRISI



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çarşamba günü baş başa ve heyetler arası görüşmelerinden ardından Libya'daki taraflar için ateşkes çağrısı yapmıştı.



İki liderin açıklamasında Libya'daki sürece ilişkin şu çağrı yapılmıştı:



"Mevcut kritik şartlar altında ve ilgili BMGK Kararlarının ortaya koyduğu amaçlar ışığında inisiyatif almaya karar verdik. Bu çerçevede, arabulucular olarak, Libya'daki tüm taraflara çatışmaları 12 Ocak günü saat 00.00 itibarıyla durdurmak, sahada istikrarın sağlanması ve Trablus ile diğer şehirlerde günlük hayatın normalleştirilmesi için gereken önlemlerle desteklenen sürdürülebilir bir ateşkes ilan etmek, Libya halkının acılarına son vermek ve ülkeye barış ve refahı yeniden getirmek için derhal bir müzakere masasının etrafında bir araya gelme çağrısında bulunuyoruz. Libyalıların, istisnasız bütün vatandaşlarının çıkarlarını hesaba katan ulusal çapta bir diyalog çerçevesinde, vatanlarının geleceğine bağımsız bir şekilde karar verebileceklerine dair inancımız tamdır."







MERKEL'DEN ATEŞKESE DESTEK



Alman Başbakan Merkel ise Erdoğan ile Putin’in Libya’da ateşkes çağrısını olumlu bulduğunu belirterek, “Bu, (Libya meselesi ile ilgili) Berlin süreci üzerinde yapılan çalışmaların ilk adımı olabilir. Yakında Berlin’de bir konferans düzenleme konusunda görüş birliğindeyiz. Türkiye ve Rusya’nın çabalarının başarılı olacağını umuyoruz.” şeklinde konuştu.



Libya’daki barış sürecinin Birleşmiş Milletler himayesinde gerçekleşmesi gerektiğini vurgulayan Merkel, "Nihayetinde, bu durum Libya'daki taraflara egemen ve barışçıl bir ülke kurma fırsatı verecek.” diye konuştu.



Merkel, Serrac ve Hafter’in çözüm sürecine aktif olarak katılması gerektiğini de dile getirdi.



Öte yandan İran’ın Ukrayna yolcu uçağını kazara vurması ile ilgili olarak yaptığı açıklamayı da değerlendiren Merkel, İran’ın sorumluluğu üstlenmesinin iyi bir şey olduğunu belirtti. Merkel, “Şimdi ölen yolcuların ülkeleriyle olayı tam olarak araştırmak ve çözmek için bütün tedbirlerin alınacağını umuyorum.” dedi.



Merkel, söz konusu "dramatik" olayın tarafsız bir şekilde soruşturulmasının önemli olduğunu vurguladı.







"RUS ASKERLER ÇEKİLİYOR"



Libya’nın yasal temsilcisi meşru yönetim Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne (UMH) bağlı Deste Güçleri Komutanı Nasır Ammar, Halife Hafter saflarındaki bazı Wagner güçlerinin (Rus paralı askerleri) cephelerden çekildiğini açıklamıştı.



Türkiye ve Rusya'nın vardıkları mutabakat kapsamında, 12 Ocak saat 00.00 gece yarısından itibaren Libyalı taraflara yaptığı ateşkes çağrısının ardından sahadaki Rus paralı askerlerinin çekilmeye başladığını paylaşan Ammar, "Hafter saflarındaki bazı Wagner güçlerinin çekildiğini görüyoruz. Erdoğan ve Putin arasındaki görüşmenin sonrasında, Wagner güçlerininden önemli bir kısmının cepheden ayrılarak Cufra askeri üssüne helikopterlerle gittiğini gözlemledik. Kalanlar sadece çekilme hattını tutuyor" değerlendirmesinde bulunmuştu.



Ammar, Darfur’daki eylemleri nedeniyle bazı komutanlarının savaş suçlarıyla itham edildiği Cancavid milisleri, Terhune kentinden silahlı gruplar, Hafter’in doğudan getirdiği milisler, Muammer Kaddafi taraftarı silahlı militanların Wagner grubundan paralı askerlerin yerini aldığını aktarmıştı



UMH’ye Bağlı Destek Güçleri Komutanı Nasır Ammar, Türkiye ve Libya arasında imzalanan mutabakat zaptı anlaşmalarını "kahraman, cesur, kardeş ve dost iki Müslüman halk ve ekonomik, askeri alanda geleceğe yönelik ortak çıkarları olan ülkeler, arasında imzalandığını" değerlendirmişti

