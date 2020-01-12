Erdoğan, Ümmü Gülsüm Genç’le görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kim Milyoner Olmak İster isimli yarışmaya katılarak adından söz ettiren konuşma engelli 27 yaşındaki Ümmü Gülsüm Genç ile sosyal medya hesabı üzerinden canlı olarak görüştü.







Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ümmü Gülsüm arasında canlı sohbette, genç kız, söylemek istediklerini yarışmada olduğu gibi bir kağıda yazarak konuştu. Samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ümmü Gülsüm'e başarılar dileyerek, ailesiyle birlikte Ankara'ya davet etti.



125 BİN TL İLE AYRILDI



Ümmü Gülsüm Kim Milyoner Olmak İster'de önemli bir farkındalığa imza attı. Kim Milyoner Olmak İster'de dün akşam yarışan Ümmü Gülsüm Genç, sosyal medyanın gündemine oturdu. Küçük yaşlarda geçirdiği rahatsızlık nedeniyle konuşma engeli yaşayan Ümmü Gülsüm, yarışmaya elinde kalem ve beyaz tahta ile çıktı.







Sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun yönelttiği sorulara şıkların yer aldığı kağıtlarla yanıt veren Ümmü Gülsüm, 125 bin liralık ödül ile yarışmadan ayrıldı.







