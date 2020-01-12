Dünyanın en büyük radyo teleskobu devreye girdi

Söz konusu teleskop dünyadaki gökbilimcilere sunulacak ve onlara evrenin doğuşunu ve evrimini çevreleyen gizemleri ortaya çıkarmak için güçlü bir araç sağlayacak.



Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu'ndan bir yetkili Shen Zhulin, teleskopun tüm teknik göstergelerinin planlanan seviyeye ulaştığını ve performansının dünyanın en ileri seviyesinde yer aldığını kaydetti.



500 metrelik Diyaframlı Küresel Radyo Teleskop (FAST), yarım kilometre çapında ve yaklaşık 30 futbol sahasına eşdeğer bir alıcı alana sahip tek çanaklı bir teleskoptur. FAST, Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinde derin ve yuvarlak bir karst üzerinde yer almaktadır.



Teleskobun baş mühendisi Jiang Peng, 'Devreye girdikten sonra, FAST tam kapasite gözlem için kullanılabilir ve teleskopun iki veya üç yıl içinde bir dizi önemli bilimsel keşif yapması bekleniyor' dedi.



İki yıl içinde FAST'in keşfettiği yeni pulsar sayısı 102'ye çıktı. Bu rakam aynı dönemde Avrupa ve ABD'deki araştırma ekipleri tarafından keşfedilen toplam pulsar sayısından daha fazla.



Beijing Üniversitesi'ndeki Kavli Astronomi ve Astrofizik Enstitüsü'nden bilim adamı Li Kejia, 'FAST, radyo teleskoplarının etkili bir şekilde keşfedebileceği alan aralığının hacmini dört kat artırdı' diye konuştu.



Yaklaşık 1,2 milyar yuan (yaklaşık 170 milyon ABD Doları) maliyetle FAST, Çinli astronomlar tarafından önerildikten 20 yıl sonra Eylül 2016'da tamamlandı.



Çin Bilimler Akademisi Ulusal Astronomi Rasathaneleri eski yöneticisi ve FAST proje yöneticisi Yan Jun, artan ekonomik gücü ve temel bilimsel araştırmalara artan yatırımla Çin'in insanlığın ortak davalarına daha fazla katkıda bulunmaya hazır olduğunu söyledi.



ABD, İngiltere ve Pakistan'dan yaklaşık 10 bilim insanı FAST'ta çalıştı. Yerçekimi dalga tespiti gibi alanlarda daha küresel işbirliği bekleniyor.