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Ankara'dan Libya'daki ateşkese ilk tepki: Türkiye'nin barış diplomasisinin neticesi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Cumhurbaşkanımızın yoğun çabalarıyla devreye giren Libya ve İdlib ateşkes anlaşmaları, Türkiye’nin izlediği barış diplomasisinin somut neticeleridir. Diplomasi bir süreç yonetimidir" dedi.

Siyaset / 12 Ocak 2020 Pazar 10:59
Ankara'dan Libya'daki ateşkese ilk tepki: Türkiye'nin barış diplomasisinin neticesi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın Twitter mesajı şöyle:

'Cumhurbaşkanımızın yoğun çabalarıyla devreye giren Libya ve İdlib ateşkes anlaşmaları, Türkiye'nin izlediği barış diplomasisinin somut neticeleridir.

Diplomasi bir süreç yonetimidir.

Amaç, ülkemizin ve bölgemizin barış, güvenlik, istikrar ve refahını sağlamaktır.'

Türkiye ve Rusya'nın çağrısıyla iç savaş ülkesi Libya'da bu gece Türkiye saatiyle 01.00'dan itibaren ateşkes sağlanmıştı.

İç SavaşTwitterİbrahim KalınCumhurbaşkanlığıTürkiye

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