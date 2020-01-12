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ABD Irak'ı Fed'deki hesaplara erişimini kesmekle tehdit etti

ABD Dışişleri Bakanlığı, ülkedeki tüm yabancı güçleri çıkarmaya hazırlanan Irak hükümetini, ABD'deki New York Merkez Bankası'ndaki (Fed) hesaplarına erişimini kesmekle tehdit etti.

Dünya / 12 Ocak 2020 Pazar 13:30
ABD Irak'ı Fed'deki hesaplara erişimini kesmekle tehdit etti

The Wall Street Journal'ın haberine göre Irak, ülkesinin petrol gelirlerini, New York Fed'deki hesabında tutuyor. Habere göre, ABD'nin uyarısı üzerine Irak hükümeti, ülkenin kırılgan ekonomisini olumsuz etkileyeceği belirtilen olası bir hesap sorunu üzerinde görüşüyor.

ABD'nin önceki hafta İran'ın önde gelen askeri yetkililerinden İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'yi öldürmesi sonrası, ülkedeki tüm yabancı askeri birliklerin çıkmasını talep eden Irak hükümeti, ABD'den de geri çekilmeye ilişkin bir plan hazırlamasını istedi.

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