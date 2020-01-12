ABD Beled Askeri Üssü'ne saldırı! 4 yaralı

Irak Güvenlik Meyda Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Beled Askeri Üssü’ne 8 Katyuşa füzesi atıldı.



Saldırıda, Irak ordusuna bağlı 1 subay ve 3 asker yaralandı. ABD askerlerinin kaldığı söz konusu üste, Iraklı askerler de bulunuyor.



BELED ÜSSÜ'NE 1 HAFTADA İKİNCİ SALDIRI



Beled Askeri Üssü, geçen hafta İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin ölümüne misilleme olarak gerçekleştirilen roket saldırılarının hedeflerinden biriydi.



IRAK'IN ABD'DEN ALDIĞI F-16'LAR BELED ÜSSÜ'NDE



Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan Iraklı askeri kaynaklar ise üsteki Amerikan askerlerinin çoğunun, ABD ile İran arasında gerginliğin artması sonrası bölgeden ayrıldığını belirtti.



Irak'ın ABD'den satın aldığı F-16 uçaklarının çoğu Beled Üssü'nde bulunuyor.



Bağdat'ın yaklaşık 80 kilometre kuzeyinde Salahaddin vilayetindeki Beled Üssü'ne geçtiğimiz aylarda da benzer saldırılar düzenlenmişti.