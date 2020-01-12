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ABD Beled Askeri Üssü'ne saldırı! 4 yaralı

Irak’ın Salahaddin vilayetinde ABD askerlerinin kaldığı Beled Askeri Üssü’ne 8 füzeyle saldırı düzenlendiği bildirildi

Dünya / 12 Ocak 2020 Pazar 21:42
ABD Beled Askeri Üssü'ne saldırı! 4 yaralı

Irak Güvenlik Meyda Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Beled Askeri Üssü’ne 8 Katyuşa füzesi atıldı.

Saldırıda, Irak ordusuna bağlı 1 subay ve 3 asker yaralandı. ABD askerlerinin kaldığı söz konusu üste, Iraklı askerler de bulunuyor.

BELED ÜSSÜ'NE 1 HAFTADA İKİNCİ SALDIRI

Beled Askeri Üssü, geçen hafta İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin ölümüne misilleme olarak gerçekleştirilen roket saldırılarının hedeflerinden biriydi.

IRAK'IN ABD'DEN ALDIĞI F-16'LAR BELED ÜSSÜ'NDE

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan Iraklı askeri kaynaklar ise üsteki Amerikan askerlerinin çoğunun, ABD ile İran arasında gerginliğin artması sonrası bölgeden ayrıldığını belirtti.

Irak'ın ABD'den satın aldığı F-16 uçaklarının çoğu Beled Üssü'nde bulunuyor.

Bağdat'ın yaklaşık 80 kilometre kuzeyinde Salahaddin vilayetindeki Beled Üssü'ne geçtiğimiz aylarda da benzer saldırılar düzenlenmişti.

KudüsIrakGeneralİranDevrim

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