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İran füzeyle düşürülen Ukrayna uçağının karakutusunu Fransa'ya gönderiyor

İran, hava savunma sistemleri tarafından "yanlışlıkla" düşürüldüğü açıklanan Ukrayna Havayollarına ait yolcu uçağının karakutusunu Fransa'ya gönderme kararı aldı.

Dünya / 11 Ocak 2020 Cumartesi 11:12
İran füzeyle düşürülen Ukrayna uçağının karakutusunu Fransa'ya gönderiyor

İran resmi ajansı IRNA'ya konuşan İran Sivil Havacılık Kurumu Kaza Ofisi Genel Müdürü Hasan Rızayifer, Ukrayna uçağının karakutusunun Fransa'ya gönderileceğini açıkladı.

Düşürülen uçağın karakutusunun hafızasını okumak için İran'da yeterli imkanların bulunmadığını aktaran Rızayifer, 'Kanada, Fransa ve ABD gibi ülkelerden karakutudaki bilgilerin indirilmesi için gerekli yazılım donanımları İran'a göndermelerini talep ettik ancak bu ülkeler İran'ın teklifini reddetti.' dedi.

Bunun üzerine karakutunun dünyadaki tarafsız ve saygın laboratuvarlardan birinde okunması için Ukrayna, İsveç, İngiltere, Kanada ve ABD gibi ülkelere gönderilmesine karar verildiğini belirten Rızayifer, 'Son olarak karakutunun Fransa'da okunmasına karar verildi. Bu beş ülke de karakutunun kodlarının Fransa'da çözülmesine onay verdi.' ifadelerini kullandı.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı'ndan havalanan Ukrayna Havayollarına ait Boeing 737 tipi yolcu uçağı, 8 Ocak Çarşamba sabahı kalkıştan kısa süre sonra düşmüş, uçakta bulunan 176 kişiden kurtulan olmamıştı. İran Genelkurmay Başkanlığı da sabah yaptığı açıklama ile söz konusu yolcu uçağının 'hassas askeri bir noktanın' üzerinden geçerken 'insani hata' sonucu hava savunma sistemi tarafından yanlışlıkla düşürüldüğünü duyurmuştu.

Uçağın düşürülmesinden birkaç saat önce İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından ABD'nin Irak'taki üslerine saldırı düzenlenmişti.

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