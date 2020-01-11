Erdoğan AB Konseyi Başkanı'nı kabul etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel'i kabul etti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunan Michel ile Dolmabahçe'deki Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nde bir araya geldi.



Görüşme basına kapalı gerçekleşiyor.



Öte yandan, Michel'in ziyareti AB'nin yeni yönetimi tarafından Türkiye'ye en üst düzeyde gerçekleştirilen ilk ziyaret olma niteliğini taşıyor.