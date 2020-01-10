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Yerli Otomobil yurt dışında görücüye çıktı

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), yerli otoyu ABD’nin Las Vegas kentinde düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı’nda (CES) dünya kamuoyuna tanıttı.

Teknoloji / 10 Ocak 2020 Cuma 14:56
Yerli Otomobil yurt dışında görücüye çıktı

OGG'un LinkedIn hesabından paylaşılan bilgiye göre, TOGG Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, 7 Ocak'ta ABD'nin Las Vegas kentinde kapılarını açan Tüketici Elektroniği Fuarı (CES) kapsamında düzenlenen 'Let's Co Create a New Era of Mobility' (Geleceğin Mobilite Çağını Birlikte Tasarlayalım) başlıklı panelde konuştu.

Karakaş, aralarında dünyanın önde gelen mobilite şirketlerinin temsilcilerinin bulunduğu bir dinleyici grubuna 'Türkiyenin Otomobili'ni ve Türkiye otomotiv endüstrisinin mobilite ekosistemine nasıl dönüşeceğini anlattı.



Öte yandan, Türkiye'nin 60 yıllık otomobil özlemini gidermek ve milli otomotiv endüstrisinin dönüşümüne öncülük ederek Türkiye'nin ilk küresel mobilite markası olma amacıyla kurulan TOGG, pazara sunacağı otomobillerin teknik ve donanım özellikleriyle de ilklere ve enlere imza atacak.




TOGG, 2022 yılında C-SUV modeli pazara çıktığında, Avrupa'nın klasik olmayan doğuştan elektrikli ilk SUV üreticisi olacak. Türkiye'nin ilk doğuştan elektrikli, sıfır emisyonlu ve akıllı otomobili olarak üretilecek C-SUV modeli, bu ilklerin yanı sıra sınıfının en uzun aks mesafesi, en geniş iç hacmi, en iyi hızlanma performansı ve en düşük toplam sahip olma maliyeti gibi özellikleriyle de rakiplerinin önünde yer alacak.

TürkiyeLas Vegas

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