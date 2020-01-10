Ünlü kozmetik firması iflas etti

Finansal sıkıntı içinde olan Tekin Acar Cosmetics'in iflasına İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi karar verdi. 26/12/2019 tarihinde görülen mahkemeyle birlikte resmen iflas eden Tekin Acar Cosmetics için alacaklılar ve 3'üncü şahıslara duyuru ilan.gov.tr'de yapıldı.



İflas sonrası tasfiye işlemlerini icra iflas müdürlüğü yürütecek.



YAPILAN DUYURU ŞÖYLE:



İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi Başkanlığının 26.12.2019 tarih ve 2018/480 Esas sayılı yazıları ile İstanbul ticaret Sicilinin 549797 sicil nosunda kayıtlı Maslak Mah. Büyükdere Cad. M. Meydan Sok. Beybi Giz K.15 No.1 D.55 Maslak Sarıyer İstanbul adresinde kurulu TEKİN ACAR BÜYÜK MAĞAZACILIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin İİK. 177. Maddesi uyarınca İFLASINA, İflasın 26.12.2019 günü saat 14:25 itibariyle İFLASINA karar verildiği, iflas tasfiyesi dairemizin 2019/28 Esas sayılı dosyası üzerinden yürütülmektedir. İİK.nun 166. maddesi gereğince bilgi edinilmesi tebliğ olunur.07.01.2020