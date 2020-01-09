Ukrayna uçağı vuruldu mu?

İran'da düşen yolcu uçağına ilişkin açıklamalar gelmeye devam Ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'da düşen ve 176 kişinin ölümüne neden olan Ukrayna Havayolları'na ait uçakla ilgili şok eden açıklama yaptı.



ÇOK KÖTÜ BİR HİSSİM VAR



Trump, 'Çok kötü bir hissim var. Birileri hata yapmış olabilir' ifadelerini kullandı. Trump uçağın düşüşüyle ilgili şüpheleri olduğunu belirtti.



'GERÇEKTEN TAM OLARAK BİLMİYORUM'



Trump, 'Şüphelerim var. Başkalarının da şüpheleri var. Trajik bir olay. Diğer tarafta birileri bir hata yapmış olabilir. Çok zor bir bölgede uçuyordu. Orada birileri bir hata yapmış olabilir. Bazı kişiler uçağın mekanik nedenle düştüğünü söylüyor; bence bu bir soru işareti. (İran'ın kazara vurduğu iddiası) Gerçekten tam olarak bilmiyorum. Bu konuda kötü bir hissiyatım var, sanırım orada çok kötü bir şey oldu.' diye konuştu.



KANADA'DAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI: UÇAK FÜZEYLE DÜŞÜRÜLDÜ



Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Ukrayna Havayollarına ait uçağın İran'ın başkenti Tahran'da düşmesinin ardından son dakika açıklaması yaptı.



Başbakan Justin Trudeau, ''Birçok kaynaktan istihbarat aldık. Kanıtlar, İran'ın uçağı karadan havaya bir füzeyle düşürdüğünü gösteriyor!'' ifadelerini kullandı.







İNGİLTERE BAŞBAKANI'NDAN DA AÇIKLAMA



İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ellerinde Ukrayna uçağının İran'a ait füzeyle vurulduğunu gösteren bilgi bulunduğunu kaydederek, şeffaf bir soruşturmaya ihtiyaç olduğunu belirtti.



Johnson, yazılı açıklamasında, 'trajedi' olarak nitelediği olayda 4 İngiliz'in hayatını kaybettiğini belirtti.



Ellerinde uçağın İran tarafından ateşlenen karadan havaya füzeyle vurulduğuna dair bilgi olduğunu belirten Johnson, 'Bu kasıtlı olmayabilir. Kanada ve uluslararası ortaklarımızla yakın bir şekilde çalışıyoruz. Şimdi tam ve şeffaf bir soruşturmaya ihtiyaç var.' ifadesini kullandı.







İRAN'DAN BİR AÇIKLAMA DAHA



İran Sivil Havacılık Kurumu Kaza İnceleme Komisyonu Başkanı Hasan Rızayifer, Tahran'da dün düşen Ukrayna Havayollarına ait uçağın roket ya da füze tarafından vurulduğu iddiasını yalanlayarak, kazadan önce pilotun havalimanına dönmeye çalıştığını belirtti.



Sosyal medyada paylaşılan 'kazanın yaşandığı bölgede füze başlığı bulunduğu' yönündeki fotoğrafın gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Rızayifer, şunları kaydetti:



'Bu fotoğrafı reddediyoruz. Bu fotoğraf, ilk defa yabancı bir internet sitesinde ve twitter hesabında yayınlanmıştır.İran Sivil Havacılık Kurumu Kaza İnceleme Komisyonu Başkanı olarak bunu yayınlayan twitter hesabıyla konuştum. Onlar da sitelerinde fotoğrafı güvenilir olmayan bir kaynaktan aldıklarını açıkladı. Kaza yerinde hiçbir füze parçasına rastlanmamıştır.'









PİLOTLAR YARDIM ÇAĞRISI YAPMAMIŞ



İran Sivil Havacılık Kurumu Başkanı Ali Abidzade, yaptığı yazılı açıklamada, inceleme heyetinin hazırladığı ilk rapora göre, düşen uçağın pilotunun herhangi bir yardım çağrısında bulunmadığını ifade etti.



Rapora göre uçağın 7 bin feet yükseldikten sonra radardan kaybolduğunu ve irtifa kaybederek düştüğünü belirten Abidzade, 'Uçak yere düştükten sonra parçalanıyor. Düşüş esnasında yaşanan anormal durumla ilgili pilottan hiçbir yardım çağrısı alınmıyor. Görgü tanıklarına göre uçak önce alev alıyor, bu alev uçağın her tarafına yayılıyor ve sonra yere çakılıyor. Patlama da uçağın yere düşmesinden kaynaklı olarak meydana geliyor.' bilgilerini paylaştı.



Abidzade, 'Kazanın meydana geldiği güzergâh da uçağın önce batıya doğru gittiğini ve arızayla karşılaşmasının ardından kalktığı havalimanına geri dönmeye çalışırken düştüğünü gösteriyor.' ifadelerini kullandı.



UYDU GÖRÜNTÜLERİ İDDİASI



Öte yandan Reuters haber ajansı hükümet yetkililerine dayandırdığı habere göre, ABD yönetimi uçağın bir füzeyle vurularak düşürüldüğüne emin. Reuters'ın haberinde Washington'ın uydu görüntüleri nedeniyle uçağın düşürüldüğüne inandığı ifade edildi.



ABD'li yetkililerin uçağın yüksek ihtimalle İran hava savunma sistemleri tarafından yanlışlıkla düşürüldüğünü düşündükleri belirtildi.

