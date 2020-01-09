USD (Alış - Satış) : 5,87 - 5,88 EURO (Alış - Satış) : 6,52 - 6,53

Ukrayna uçağı vuruldu mu?

İran'ın ABD üssünü vurduğu gecenin sabahı düşen ve 176 kişinin öldüğü yolcu uçağıyla ilgili peş peşe son dakika açıklamaları gelmeye devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın ardından Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson da açıklama yaparak, uçağı İran'ın füzeyle düşürdüğüne dair bulguların olduğunu ifade ettiler.

Dünya / 09 Ocak 2020 Perşembe 23:45
Ukrayna uçağı vuruldu mu?

İran'da düşen yolcu uçağına ilişkin açıklamalar gelmeye devam Ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'da düşen ve 176 kişinin ölümüne neden olan Ukrayna Havayolları'na ait uçakla ilgili şok eden açıklama yaptı.

ÇOK KÖTÜ BİR HİSSİM VAR

Trump, 'Çok kötü bir hissim var. Birileri hata yapmış olabilir' ifadelerini kullandı. Trump uçağın düşüşüyle ilgili şüpheleri olduğunu belirtti.

'GERÇEKTEN TAM OLARAK BİLMİYORUM'

Trump, 'Şüphelerim var. Başkalarının da şüpheleri var. Trajik bir olay. Diğer tarafta birileri bir hata yapmış olabilir. Çok zor bir bölgede uçuyordu. Orada birileri bir hata yapmış olabilir. Bazı kişiler uçağın mekanik nedenle düştüğünü söylüyor; bence bu bir soru işareti. (İran'ın kazara vurduğu iddiası) Gerçekten tam olarak bilmiyorum. Bu konuda kötü bir hissiyatım var, sanırım orada çok kötü bir şey oldu.' diye konuştu.

KANADA'DAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI: UÇAK FÜZEYLE DÜŞÜRÜLDÜ

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Ukrayna Havayollarına ait uçağın İran'ın başkenti Tahran'da düşmesinin ardından son dakika açıklaması yaptı.

Başbakan Justin Trudeau, ''Birçok kaynaktan istihbarat aldık. Kanıtlar, İran'ın uçağı karadan havaya bir füzeyle düşürdüğünü gösteriyor!'' ifadelerini kullandı.



İNGİLTERE BAŞBAKANI'NDAN DA AÇIKLAMA

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ellerinde Ukrayna uçağının İran'a ait füzeyle vurulduğunu gösteren bilgi bulunduğunu kaydederek, şeffaf bir soruşturmaya ihtiyaç olduğunu belirtti.

Johnson, yazılı açıklamasında, 'trajedi' olarak nitelediği olayda 4 İngiliz'in hayatını kaybettiğini belirtti.

Ellerinde uçağın İran tarafından ateşlenen karadan havaya füzeyle vurulduğuna dair bilgi olduğunu belirten Johnson, 'Bu kasıtlı olmayabilir. Kanada ve uluslararası ortaklarımızla yakın bir şekilde çalışıyoruz. Şimdi tam ve şeffaf bir soruşturmaya ihtiyaç var.' ifadesini kullandı.



İRAN'DAN BİR AÇIKLAMA DAHA

İran Sivil Havacılık Kurumu Kaza İnceleme Komisyonu Başkanı Hasan Rızayifer, Tahran'da dün düşen Ukrayna Havayollarına ait uçağın roket ya da füze tarafından vurulduğu iddiasını yalanlayarak, kazadan önce pilotun havalimanına dönmeye çalıştığını belirtti.

Sosyal medyada paylaşılan 'kazanın yaşandığı bölgede füze başlığı bulunduğu' yönündeki fotoğrafın gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Rızayifer, şunları kaydetti:

'Bu fotoğrafı reddediyoruz. Bu fotoğraf, ilk defa yabancı bir internet sitesinde ve twitter hesabında yayınlanmıştır.İran Sivil Havacılık Kurumu Kaza İnceleme Komisyonu Başkanı olarak bunu yayınlayan twitter hesabıyla konuştum. Onlar da sitelerinde fotoğrafı güvenilir olmayan bir kaynaktan aldıklarını açıkladı. Kaza yerinde hiçbir füze parçasına rastlanmamıştır.'




PİLOTLAR YARDIM ÇAĞRISI YAPMAMIŞ

İran Sivil Havacılık Kurumu Başkanı Ali Abidzade, yaptığı yazılı açıklamada, inceleme heyetinin hazırladığı ilk rapora göre, düşen uçağın pilotunun herhangi bir yardım çağrısında bulunmadığını ifade etti.

Rapora göre uçağın 7 bin feet yükseldikten sonra radardan kaybolduğunu ve irtifa kaybederek düştüğünü belirten Abidzade, 'Uçak yere düştükten sonra parçalanıyor. Düşüş esnasında yaşanan anormal durumla ilgili pilottan hiçbir yardım çağrısı alınmıyor. Görgü tanıklarına göre uçak önce alev alıyor, bu alev uçağın her tarafına yayılıyor ve sonra yere çakılıyor. Patlama da uçağın yere düşmesinden kaynaklı olarak meydana geliyor.' bilgilerini paylaştı.

Abidzade, 'Kazanın meydana geldiği güzergâh da uçağın önce batıya doğru gittiğini ve arızayla karşılaşmasının ardından kalktığı havalimanına geri dönmeye çalışırken düştüğünü gösteriyor.' ifadelerini kullandı.

UYDU GÖRÜNTÜLERİ İDDİASI

Öte yandan Reuters haber ajansı hükümet yetkililerine dayandırdığı habere göre, ABD yönetimi uçağın bir füzeyle vurularak düşürüldüğüne emin. Reuters'ın haberinde Washington'ın uydu görüntüleri nedeniyle uçağın düşürüldüğüne inandığı ifade edildi.

ABD'li yetkililerin uçağın yüksek ihtimalle İran hava savunma sistemleri tarafından yanlışlıkla düşürüldüğünü düşündükleri belirtildi.

Ukrayna uçağı vuruldu mu? Ukrayna uçağı vuruldu mu? Trump'tan İran'ın saldırıları sonrası ulusa sesleniş konuşması yaptı Trump'tan İran'ın saldırıları sonrası ulusa sesleniş konuşması yaptı İran, ABD üslerini vurdu İran, ABD üslerini vurdu Trump'tan İran geri adımı! Trump'tan İran geri adımı! ABD Savunma Bakanı: Savaşa hazırız! ABD Savunma Bakanı: Savaşa hazırız! Kasım Süleymani'nin cenazesinde izdiham: 35 ölü Kasım Süleymani'nin cenazesinde izdiham: 35 ölü Trump ve Beyaz Saray'dan son dakika İran açıklaması Trump ve Beyaz Saray'dan son dakika İran açıklaması Tahran'dan Trump'ın İran'a tehditlerine cevap Tahran'dan Trump'ın İran'a tehditlerine cevap İran'da Süleymani'nin intikamı alınana kadar kırmızı bayrak göndere çekildi İran'da Süleymani'nin intikamı alınana kadar kırmızı bayrak göndere çekildi Kasım Süleymani'nin öldürülmesi sonrası Türkiye'den ilk tepki! Kasım Süleymani'nin öldürülmesi sonrası Türkiye'den ilk tepki! Süleymani'nin intikamı için meydanlara indiler! Süleymani'nin intikamı için meydanlara indiler! Süleymani'nin öldürülmesine dünyadan ilk tepkiler Süleymani'nin öldürülmesine dünyadan ilk tepkiler İran'da 3 günlük yas ilan edildi İran'da 3 günlük yas ilan edildi Ruhani'den Süleymani açıklaması Ruhani'den Süleymani açıklaması İranlı General Süleymani Bağdat'ta öldürüldü İranlı General Süleymani Bağdat'ta öldürüldü

UkraynaHükümetWashingtonTahranDonald Trump

loading...

YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

MACRON’A KİM GAZ VERİYOR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“EY AVRUPA ARADIĞINIZ ADAM BENİM!”

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı