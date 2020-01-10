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Türkiye ve Rusya mutabık kaldı! 12 Ocak'ta başlıyor

Milli Savunma Bakanlığı, Rusya ile sağlanan mutabakat çerçevesinde İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içerisinde 12 Ocak 2020 saat 00.01'den itibaren ateşkes uygulaması başlatılacağını açıkladı.

Dünya / 10 Ocak 2020 Cuma 18:15
Türkiye ve Rusya mutabık kaldı! 12 Ocak'ta başlıyor

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içerisinde, hava/kara saldırılarının durdurulması, can kayıpları ile yeni göç akımlarının önlenmesi ve hayatın yeniden normale döndürülmesine katkı sağlamak amacıyla ateşkes uygulanması kararlaştırıldı.

Bu kapsamda, Türkiye ve Rusya Federasyonu'nun bölgede 12 Ocak 2020 saat 00.01'den itibaren ateşkes uygulanması konusunda mutabık kaldığı kaydedildi.

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