Rumelifeneri açıklarında balıkçı teknesi ile tanker çarpıştı: 3 ölü

Kilyos açıklarında Rus bayraklı tankerle çarpıştıktan sonra batan balıkçı gemisindeki 3 kişi kurtarılırken 3 kişinini cesetlerinin yerleri belirlendi.



İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Kilyos açıklarında saat 06.35 sıralarında Rus bayraklı 'GLARD 2' isimli tanker ile Türk bayraklı 'Dursun Ali Coşkun' isimli balıkçı gemisi çarpıştı.



Kazada Türk bayraklı balıkçı gemisi battı. Gemide bulunan 6 kişiden Fatih Coşkun, Ali Coşkun ve bir yabancı Türkmen personel balıkçılar tarafından kurtarılırken, Yalçın Coşkun, İlyas Somaç ve bir Yabancı Türkmen personelinini cesetlerinin yerleri belirlendi.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, '10.01.2020 günü saat 06:15 sularında Rusya'dan gelip İzmir limanına seyretmekte olan Rus Bayraklı, 134 metre boyundaki, 4951 MT ayçiçek yağı taşıyan GLARD 2 isimli gemi ile 28 metre boyundaki DURSUN ALİ COŞKUN isimli Balık Avlama teknesi çatışmıştır. Balıkçı gemisi olay yerinde batmış olup, GLARD 2 isimli gemi ise an itibariyle Türkeli (İstanbul Boğazı Kuzey Girişi) Demir sahasına demirlemiştir.







Olay esnasında DURSUN ALİ COŞKUN isimli teknede toplam 6 kişinin olduğu bildirilmiştir. Meydana gelen olay neticesinde, olay yerine yakın konumda olan MAHMUT SEFA isimli diğer bir balık avlama teknesi, DURSUN ALİ COŞKUN teknesinden kurtulan 3 kişiyi kurtarmıştır. Kayıp olan 3 kişiden birisinin yabancı uyruklu olduğu öğrenilmiş olup, kayıpları aramak üzere olay yerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü bağlısı KIYEM 5 ve KIYEM 8 botları ile SG bağlısı KB-4307 KB-4318 TCSG-71 ve TCSG-906 botları ve TCSG-505 helikopteri sevk edilmiştir. Olayda an itibariyle yakıt kirliliği rapor edilmemiş olup, kazazedeleri A/K faaliyetleri halihazırda devam etmektedir' denildi.







BOĞAZ SİS NEDENİYLE KAPATILDI



İstanbul Liman Başkanlığı Boğaz Liman Başkanlığı Boğaz Trafik Kontrol Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre; bu sabah saatlerinde yaşanan sis nedeniyle boğaz çift yönlü trafiğe kapatıldı.

