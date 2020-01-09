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Fransa polisinden sert müdahale!

Fransa’nın başkenti Paris’te polis, emeklilik reformuna karşı grev düzenleyen göstericilere sert müdahalede bulundu.

3. Sayfa / 09 Ocak 2020 Perşembe 22:17
Fransa polisinden sert müdahale!
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Fransa'da Macron hükümetinin gerçekleştirmek istediği emeklilik reformuna karşı, başkent Paris'te düzenlenen gösteride, polis göstericilere sert müdahalede bulundu. Cumhurbaşkanlığı yakınlarına çıkan arbedede polis, gaz bombası ile yaptığı müdahalenin yanında, çok sayıda göstericiyi de darp etti. Birçok gösterici polis tarafından gözaltına alınırken, göstericiler hükümet ve polis karşıtı sloganlar attı. Kaynak : İHA

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BaşkentEmeklilikHükümetCumhurbaşkanlığıGaz Bombası

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