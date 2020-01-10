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Çeyrek altın ve altın fiyatları 10.01.2020

Gram altın 291 lira, çeyrek altın 480 lira, Cumhuriyet altını 1976 liradan işlem görüyor. Altının onsu ise dolar kurundaki düşüşle paralel değer kaybı yaşayarak 1.546 dolarda bulunuyor.

Ekonomi / 10 Ocak 2020 Cuma 11:41
Çeyrek altın ve altın fiyatları 10.01.2020

ABD Başkanı Trump'ın İran'a yönelik açıklamaları sonrası düşüşü ivme kazanan dolar kuruna paralel altının gram fiyatında da düşüş yaşanıyor.

Hafta içerisinde 309 lira seviyelerine kadar yükselen gram altın, haftanın son işlem gününe yüzde 0,12 değer kaybı yaşayarak 291 lira seviyelerinde bulunuyor.

Kapalıçarşı'da ise çeyrek altın 480 lira, yarım altın 960 lira, Cumhuriyet altını ise 1.976 liradan işlem görüyor.

Altının ons fiyatı da dolar kurundaki düşüşle paralel değer kaybı yaşayarak 1.546 dolarda bulunuyor.

Bugün yurt içinde işsizlik oranı verilerinin takip edileceğini belirten uzmanlar Euro bölgesinde ise veri gündeminin sakin olduğunu belirtti. Analistler, ABD ve İran tarafından gelecek haber akışının piyasaların odağında olmayı sürdüreceğini ifade etti.

Çeyrek AltınGram Altınİşsizlik OranıCumhuriyetYükselen

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