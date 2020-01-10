Amerika'dan İran'a yeni yaptırımlar

ABD'nin, Irak'ın başkenti Bağdat'ta İranlı general Kasım Süleymani'yi öldürmesinin ardından başlayan ABD-İran gerilimi sürüyor.



Süleymani'nin öldürülmesinin ardından misilleme olarak İran ABD'nin Irak'taki üslerini vurmuş ve 80 ABD askerini öldürdüğünü açıklamıştı.



ABD tarafı ise üslerinin vurulduğunu kabul etmekle beraber, kayıp vermediğini söyleyerek bu açıklamaları yalanlamıştı.



ABD İRAN'A CEZAYI KESTİ



Karşılıklı saldırılar ve sert açıklamaların ardından ABD, İran'a karşı yeni yaptırım kararları aldı.



Kameraların karşısına geçen iki bakan, İran'a; üretim, tekstil, madencilik dahil pek çok alanda yeni yaptırımlar uygulanacağını açıkladı.



"KALBİNDEN VURDUK"



Dışişleri Bakanı Pompeo, ABD elçiliklerine saldırı olacağına dair istihbaratları oduğunu belirterek, ''ABD'nin İran'a yaptırımları İran'ın güvenlik sistemini kalbinden vuracaktır.'' dedi.



Yaptırımların, İran'ın terörü finanse kapasitesini düşürdüğünü belirten Pompeo, ''Daha fazla paraları olsaydı, daha fazla finanse edeceklerdi. İran'ın uygun bir şekilde davranmasını sağlamak ve dünyayı terörize etme çabalarını engellemek istiyoruz.'' ifadelerini kullandı.



"EKONOMİK OLARAK ZARAR VERDİK"



Hazine Bakanı Mnuchin, İran'a yönelik yaptırımlarla ekonomik olarak zarar verdiklerini belirterek, ülkenin, "imalat, madencilik ve tekstil" alanındaki üretimlerini hedef alınacağını söyledi.



Mnuchin, açıklamasında, ''Avrupa'daki müttefiklerimizle görüştük. Onlara İran'ın nükleer anlaşmaya uymadıklarını belirttik.'' ifadelerini de kullandı.